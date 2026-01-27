【UIリニューアル】WriteVideo、動画生成時の「設定画面」を刷新
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、AI動画生成サービス WriteVideo において、動画生成時に使用する設定画面をリニューアルし、表現や話し方に関する主要な項目を一画面で調整できるようになったことをお知らせします。
今回のリニューアルにより、動画を生成する前の段階で、
キャラクターの人数や配置、ナレーションのトーン、読み上げ速度、説明内容の詳しさ、アニメーションの動き方といった要素を、編集画面内でまとめて設定できるようになりました。
■背景：動画の「内容」だけでなく「伝え方」を調整したいという要望の増加
WriteVideoではこれまで、文章や資料をもとに動画を生成する仕組みを提供してきましたが、利用が広がるにつれて、次のような要望が多く寄せられていました。
同じ内容でも、研修用と案内用で話し方やテンポを変えたい
視聴者の理解度に合わせて、説明を簡潔にも詳細にも調整したい
キャラクターの人数や動き方を用途に応じて切り替えたい
こうした声を踏まえ、動画の設計段階で「表現の細かな違い」を意図的に調整できるUIとして、設定画面の再設計を行いました。
■新しい動画設定画面でできること
リニューアルされた設定画面では、動画生成前に以下の項目をまとめて指定できます。
● キャラクター設定
動画内に登場するキャラクターの人数（1体／2体）を選択できます。
対話形式の説明や、講師＋補足役といった構成を用途に応じて切り替えられます。
● ナレーションの設定
ナレーションの話し方について、「専門用語を避けてわかりやすく説明する」といった指示を与えることができます。
ここで設定した内容は、生成される台本や話し方に反映されます。
※ここでいう「ナレーション設定」とは、音声の声質ではなく、話し方の方針（説明の姿勢・言葉選び）を指定する項目です。
● 読み上げ速度
読み上げ速度はスライダーで調整でき、ゆっくり・標準・速めといった感覚で指定できます。
高齢者向けの案内や、初学者向けの説明では遅めに、短時間で要点を伝えたい場合は速めに、といった使い分けが可能です。
● 説明内容の詳しさ
説明の粒度を「簡潔に／普通／詳細に」の方向で調整できます。
同じテーマでも、概要説明と実務向け説明を作り分けたい場合に有効です。
● アニメーション設定
セリフに連動するアニメーションの動き方を、「なし／ゆっくり／普通／早い」から選択できます。
落ち着いた説明動画か、テンポ感のある紹介動画かといった印象の違いをここで調整できます。
■紹介パートナー制度について
この度、導入拡大に伴い、DX支援に携わる皆様と連携しながらWriteVideoを広めていただく「紹介パートナー制度」をスタートいたしました。ご紹介に応じて報酬をお支払いする制度で、支援団体・教育機関・翻訳会社など業種問わずご参画いただけます。
?無料セミナーの日程を確認する
https://www.writevideo.ai/seminar-p
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
代表者 ：代表取締役 米倉 暁
URL ： https://www.xinc.co.jp/
WriteVideo：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
メール：pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
サービスサイト：https://www.writevideo.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340063/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社X
