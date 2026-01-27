調査レポート「ファミリーカー購入における母の関与と重視点～主導権・意思決定・購買要因を分析～」（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年12に実施した調査について結果をまとめ、本日レポート『ファミリーカー購入における母の関与と重視点～主導権・意思決定・購買要因を分析～』を発行いたします。
概要
今回実施した調査によると、子育て世帯におけるファミリーカー購入では、母親が意思決定に強く関与している実態が明らかになった。妊娠以降に車を購入した母親は約3割にのぼり、そのうち半数以上が「妊娠中～0歳まで」に購入しており、出産前後が大きな購買タイミングとなっている。購入の最終決定については、「パートナーと共同」または「主に母親」が約65％を占め、母親が最終判断に影響力を持つことが示された。母親が重視するポイントは、「価格」「車体の大きさ」に加え、「乗り降りのしやすさ」「荷物の積みやすさ」「チャイルドシートの扱いやすさ」など、子育ての実用性に直結する項目が中心であった。運転頻度は「ほぼ毎日」が約半数を占め、安全機能や両側スライドドアなどへのニーズも高い。情報収集においては、ディーラーでの相談や実車体験が最も参考にされており、リアルな体験と分かりやすい説明が購買を左右する重要な要素であることがうかがえた。
調査項目
● 妊娠後の車購入経験
● 車購入時の子どもの月齢
● 車購入段階による母の関与度
● 車購入時の最終決定者
● 車購入時に母が重視した点
● 車を選ぶ際の主導権
● 母と父の重視点のズレ
● 重視点のズレたポイント
● 母が「自分の意見をもっと通しておけばよかった」と思う点の有無
● 母が「自分の意見をもっと通しておけばよかった」と思う点
● 情報収集した方法
● 最も参考にした情報源
● 運転頻度
● ママ視点で欲しいと思った機能
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つ女性
調査期間：2025年12月2日（火）～2025年12月16日（火）
有効回答者数：474名
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
プレスリリース詳細へ