熱を「つくる／流す／保つ」の温活三原則で、芯からぬくぬく＆不調改善の温活メソッド――新刊書籍『オトナ女子の「なんとなく不調」を取りのぞく 冷えとり温活大全』（著者：正木 民子）2月5日（木）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『オトナ女子の「なんとなく不調」を取りのぞく 冷えとり温活大全』（著者：正木 民子）を2月5日（木）に発売いたします。
■『オトナ女子の「なんとなく不調」を取りのぞく 冷えとり温活大全』
・アマゾン：https://amzn.to/4bqCesx
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406100
■内容紹介
「しっかり寝たのに疲れが取れない」
「夏でも手足が冷えている」
「肩こり・腰痛がひどい」
「いつも体がだる重い」
「代謝が落ちて太りやすくなった」
…その「なんとなく不調」、全部、冷えが原因かも！？
２０年以上にわたって、国内外を問わず、
多くの女性の「美と健康」をサポートしてきた大人気の鍼灸師が教える、
東洋医学にもとづく「冷え対策」の決定版！
《熱を「つくる／流す／保つ」の温活三原則で、芯からぬくぬく＆不調も改善》
◎カラオケで大熱唱する
◎１００均ショップで爆買いする
◎ぬる白湯で内臓を活性化
◎推し活やお笑いライブにハマる
◎ピンヒールとスニーカーを交互に履く
◎号泣映画で涙活する
◎焼肉食べ放題で“肉食女子”になる！
…など、１年通して対策できるユニークな温活メソッドを１６０超収録。
温活はオトナ女子のあたらしい教養です。
■商品情報
書名：オトナ女子の「なんとなく不調」を取りのぞく 冷えとり温活大全
著者：正木 民子
定価：1,980円
ISBNコード：978-4-8379-4061-6
発売日：2026年2月5日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4bqCesx
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406100
■著者紹介
著者：正木民子（まさき・たみこ）
鍼灸師、正木治療院院長
１９６３年名古屋生まれ。１９９３年中和医療専門学校本科卒業。愛知県内の外科クリニックリハビリ室勤務を経て、２００３年名古屋市に女性専門鍼灸院「正木治療院」を開業。これまで３万人以上を施術し、海外からも多数の女性が来院する人気治療院となる。健康や美容に悩む女性と向き合う中で、女性特有の「自律神経トラブル」や「なんとなく不調」に通底する症状である「冷え」に着目。従来の冷え対策が、温めるだけの対症療法にとどまることに疑問を感じ、自ら研究と実践を重ね、根本治療である「熱の産生・循環メカニズム」に重点を置いた「温活三原則（つくる／保つ／流す）」を提唱。それらを患者が日常生活で手軽に実践できる「温活メソッド」に落とし込み、およそ１万人に試してもらったところ、劇的な改善を実感する患者が続出。すべての女性が万病の元といわれる「冷え」から解放され、イキイキと人生を輝かせることを目指している。
著書に『日本初のバストアップ鍼灸師の「胸」からきれいに変わる自律神経セラピー』（青春出版社）がある。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
