「いいね！」でにいがた和牛１kgが当たる！ＪＡ新潟中央会Instagramプレゼントキャンペーン

新潟県農業協同組合中央会

ＪＡ新潟中央会（新潟県新潟市中央区）は、新潟の旬の農畜産物の魅力発信と消費拡大を目的として、公式Instagram（＠ja_niigata_chuokai(https://www.instagram.com/ja_niigata_chuokai/)）で「にいがた和牛」プレゼントキャンペーンを2026年1月16日（金）より実施しております。本キャンペーンでは、抽選で30名様に、厳選された「にいがた和牛」3種セット（合計1kg）をプレゼントいたします。

「にいがた和牛」は、肉本来の旨味と上質な脂、コクとまろやかさが特徴のブランド和牛です。今回のキャンペーンでは、サーロインステーキ、肩ロースすき焼き用、モモ焼き肉用の3種をセットにし、贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

ＪＡ新潟中央会Instagramプレゼントキャンペーン 実施概要

【賞品内容】

・サーロインステーキ 200g×2枚

・肩ロースすき焼き用 300g

・モモ焼き肉用 300g

（合計1kg）

サーロインステーキ肩ロースすき焼き用モモ焼き肉用

※画像はイメージです。

【応募期間】

2026年1月16日（金）～2月8日（日）23:59

【応募方法】

JA新潟中央会公式Instagramアカウント（@ja_niigata_chuokai(https://www.instagram.com/ja_niigata_chuokai/)）をフォロー

キャンペーン投稿に「いいね！」

【応募条件】

・日本国内在住の方

・ご自身のInstagramアカウントをお持ちで、公開設定されている方

・キャンペーン応募規約に同意いただける方

【当選発表】

・応募締め切り後、厳正なる抽選のうえ当選者を決定いたします。

・応募結果は当選者にのみ、本Instagramアカウントからダイレクトメッセージ機能にてご連絡いたします。

※なりすましアカウントにご注意ください。

【応募規約】

・応募は原則お一人様１回とさせていただきます。

・キャンペーンの応募などに必要な通信料はお客様のご負担となります。

・応募受付の確認や、当落結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

・賞品のお届けは日本国内、当選者ご本人様の住所に限らせていただきます。

・ご当選された権利は応募されたご本人様のものとし、権利譲渡はできません。

・賞品の取り換えや換金、清算には応じられません。

・賞品は出荷状況に応じて変更となる場合があります。

・以下の何れかに該当する場合は当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。

１.当選通知DMを受領してから７日以内にお返事がない場合

２.本Instagramアカウントのフォローを外している場合や、応募に利用したInstagramアカウントを削除・変更した場合、その他アカウントの設定等によりInstagramのダイレクトメッセージ機能を介したご連絡ができない場合

３.その他、応募者がキャンペーン規約に違反していることが明らかとなった場合

４.ご住所や転居先が不明または長期不在などの理由で賞品のお届けができない場合

５.当選時に賞品発送先入力フォームにて送付いただいた個人情報入力に不備がある場合

・当選無効による再抽選はおこないません。

【個人情報の取り扱いについて】

・お客様の個人情報は、賞品の発送及び個人を特定しない統計情報として、今後の広告宣伝や商品開発の参考として利用させていただきます。また、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供いたしません。（法令等により開示が求められた場合を除く）

・お客様の個人情報は賞品の発送後に廃棄いたします。

皆様のご応募を心よりお待ちしております。

本キャンペーンに関するお問い合わせ先

ＪＡ新潟中央会

農業振興部 農政広報課

TEL：025-211-2815 ※対応時間：9:00～17:00（土・日・祝・年末年始を除く）