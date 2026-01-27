⟪アニメ制作会社における人材育成⟫実態調査 実施のお知らせ

一般社団法人日本動画協会

当協会では、アニメ業界における人材育成の一助となるべく2016年に人材育成委員会を設置し、これまで、文化庁若手アニメーター等人材育成事業（事業愛称「あにめたまご(https://animetamago.jp)」）、文化庁アニメーション等人材育成調査研究事業（事業愛称「あにめのたね(https://animenotane.jp)」）の運営や、『TVアニメシリーズ制作における 制作進行のマニュアル(https://aja.gr.jp/jigyou/ikusei/%E3%80%8C%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%88%B6%E4%BD%9C%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B-%E5%88%B6%E4%BD%9C%E9%80%B2%E8%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5)』、『アニメーターの課題集 -動きの法則を理解するための第一歩-(https://aja.gr.jp/jigyou/ikusei/workbook)』の学習教材の配布などの活動を通じて、人材育成に取り組んで参りました。

この度、制作会社各社単位で多様な人材育成がなされている昨今の状況において、業界全体で求められている人材育成に関する課題をより広く把握し、業界がもつ人材育成の課題解決の方針を示すために、「人材育成に関する アニメ制作会社実態調査」を実施することとなりました。対象となる制作会社の皆様には、12月26日付で調査票を郵送しております。

なお、本年3月以降に、当協会のWEVサイトにて調査結果の発表を予定しております。

アンケートより

＜人材育成に関する アニメ制作会社実態調査 実施概要＞

【調査概要】

・目的 業界の人材不足の実態を把握し、人材育成の課題解決の方針を示すため

・所要時間 約90分／設問数 34 （[内訳]雇用18：育成16）

・回答期限 2026年2月15日 (日)

【回答方法】

以下の[WEB]、[アナログ]のいずれかの方法による回答

[WEB]

・Googleフォームの入力（ＷＥＢ送信による回答）

・Googleドライブ上のwordファイルの記入（メール返答による回答）

[アナログ]

・調査票の記入（返送による回答）

【調査対象】

作画・CG・背景美術・仕上・撮影のプロダクション工程に携わる元請制作会社

[調査対象 条件]

・作品クレジットにおいて、「制作」と表記されている企業

・2015年以降に、制作作品を発表

・被保険者数5名以上

【調査結果】

・一般社団法人日本動画協会 公式サイトにおいて、当調査に関する分析結果を公開

・分析結果を広く発信する報告会の実施を予定

【お問い合わせ先】

一般社団法人日本動画協会

アニメ制作会社実態調査担当

jinzai@aja.gr.jp