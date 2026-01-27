【新事業】生産性2倍を実現する「AI駆動型コンサルティング事業部」を新設

Ragate株式会社

Ragate株式会社（以下、ラーゲイト）(https://www.ragate.co.jp/)は、企業のDX.AX推進とプロジェクト成功率向上を支援する「AI駆動型ITコンサルティング事業部」を新設いたしました。

従来の「戦略を描くだけのコンサル」「実装だけのSIer」という分断が日本のIT業界の生産性を下げているという課題認識のもと、生成AI・Cursor・仕様駆動開発を駆使した生産性2倍のアプローチで、戦略策定からシステム実装・PMO支援まで一気通貫で伴走します。AWS Rising Star Partner of the Year 2022受賞企業、AWS Advanced Tier Partner企業として培った技術力と、MBA保有者を中心とした経営戦略の知見を融合し、プロジェクトの成功を実現します。

▶ AI駆動型コンサルティングファーム 特設サイトはこちら(https://consulting.ragate.co.jp/)

事業立ち上げの背景

新規事業設立の背景

企業のDX推進が本格化する中、多くの企業が「戦略と実行の分断」という構造的課題に直面しています。

大手コンサルティング会社に戦略策定を依頼したものの、実装フェーズで想定外の技術的課題が発生し、プロジェクトが頓挫するケース。SIerに開発を委託したものの、経営視点での優先順位付けができず、投資対効果の低いシステムが完成してしまうケース--このような失敗事例は後を絶ちません。

また、従来のコンサルティングでは、膨大な資料作成に工数がかかり、高額な費用が発生する一方で、プロジェクトマネジメント(PMO)の現場では人手不足が深刻化し、進捗管理やリスク対応が後手に回るという実情がありました。「コンサルは激務」という常識が、業界全体の生産性を阻害していたのです。

こうした課題を解決するため、当社は「最新技術を大衆化する」というミッションのもと、AI駆動で戦略から実装まで一気通貫支援する新事業部を立ち上げました。生成AIによる資料作成・分析の自動化と、AWS認定技術者による実装支援を組み合わせることで、従来の半分の時間で同等以上の成果を実現し、プロジェクトの成功確率を飛躍的に高めます。

新事業部の特徴

本事業部は、AI技術とコンサルティングを融合した3つの強みでプロジェクトを成功に導きます。

1. 生産性2倍のAI駆動アプローチで圧倒的な効率化を実現

生成AI・Cursor・仕様駆動開発を駆使し、資料作成・分析業務を自動化。従来のコンサルティングと比較して工数を50%削減し、同じ成果を半分の時間で実現します。これにより、コンサルタントは資料作成ではなく顧客との対話や本質的な課題解決に集中でき、プロジェクトの質が向上します。開発スピードも2倍に向上し、迅速なシステム実装を可能にします。

2. ビジネス×テクノロジー×AI駆動の豊富な専門人材

Ragateメンバーの特長

AWS Rising Star受賞、MBA保有者、AWS認定ソリューションアーキテクトなど、ビジネスと技術の両面に精通したプロフェッショナル集団が支援します。経営戦略の立案から、AWS・GCPなどのクラウドアーキテクチャ設計、生成AI活用のBPR(業務プロセス再設計)まで、幅広い領域をカバー。単なる技術導入ではなく、ROIを最大化するビジネス価値創出を重視した伴走支援を提供します。

3. 戦略策定から実装・PMO支援までワンストップで提供

「戦略を描くだけ」「実装だけ」という従来の分断を解消し、DX.AX戦略策定→PMO支援→システム設計・開発→運用保守まで一気通貫で支援します。コンサルティングで描いた戦略を、AWS認定パートナーとして豊富な実績を持つSI事業部と連携して確実に実装。戦略と実行の整合性を保ちながら、長期的なコスト最適化とプロジェクトの成功を実現します。

具体的な支援内容

本事業部では、3つのアプローチで企業のDXプロジェクトを成功に導きます。

DX.AX戦略策定・ロードマップ策定支援

経営視点と技術視点を融合し、実現可能性の高いDX.AX戦略を策定します。MBA保有者による経営課題の構造化から、AWS認定技術者による技術実現性の検証まで、ビジネス価値を最大化する戦略立案を支援します。

プロジェクト推進・PMO支援

- 経営課題起点のDX.AX戦略策定単なるIT導入ではなく、経営課題を起点としたROI重視の戦略立案- 技術実現性を考慮したロードマップ策定AWS・GCPなどのクラウド技術や生成AIを活用した段階的な実行計画の策定- AI活用による業務改革(BPR)の全体構想BPMN（ビジネスプロセス・モデリング表記）を用いた業務フローの可視化と改善提案- 投資対効果(ROI)シミュレーションと優先順位付け限られた予算の中で最大の効果を生む施策の選定支援- ベンダー選定・RFP作成支援技術要件の整理から相見積もり取得まで、中立的な立場で支援

AI駆動で進捗管理・リスク対応を効率化し、プロジェクトの成功確率を高めます。生成AIによる議事録作成・課題管理の自動化により、PMOの工数を削減しながら、本質的なプロジェクト推進に注力できる体制を構築します。

システム実装・技術伴走支援

- AI駆動型プロジェクト管理生成AIを活用した進捗レポート作成、リスク分析、課題管理の効率化- ステークホルダーマネジメント支援経営層・現場・ベンダー間の調整と合意形成のファシリテーション- 品質管理・成果物レビューベンダー成果物の技術的妥当性検証と品質担保- 変更管理・スコープコントロール仕様変更の影響分析と優先順位付け、スケジュール調整- リスク管理・課題解決支援技術リスクの早期発見と対策立案、炎上プロジェクトの立て直し

戦略で描いた構想を確実に実装するため、AWS認定技術者がシステム設計から開発・運用まで技術面で伴走します。生成AI駆動開発により開発スピードを2倍に向上させながら、長期的な運用コストの最適化を実現します。

ラーゲイトの考察と今後の展望

- クラウドアーキテクチャ設計・レビューAWS・GCPを活用したサーバーレス・コンテナ基盤の最適設計- 生成AI活用システムの設計・実装支援Difyなどのノーコードツールを活用したAIシステムの迅速な構築- レガシーシステムのモダナイゼーション既存システムのクラウド移行とサーバーレス化による運用コスト削減- セキュリティ対策・コンプライアンス対応AWS認定セキュリティ技術者によるセキュアな設計と脆弱性対策- 運用設計・保守体制構築支援内製化を見据えた技術移転とドキュメント整備、継続的な改善支援最新技術をすべての企業へ

日本企業のDX推進において、「戦略と実行の分断」は長年の課題でした。戦略コンサルティング会社は経営視点を持ちながらも実装力が不足し、SIerは技術力を持ちながらも経営視点が弱い--この構造的な問題が、多くのDXプロジェクトを失敗に導いてきました。

当社が提唱する「AI駆動型コンサルティング」アプローチは、この分断を根本から解消する戦略的な取り組みです。生成AIによる圧倒的な生産性向上と、ビジネス×テクノロジーの融合した専門人材により、戦略立案から実装・運用まで一貫した支援を実現します。これにより、品質とスピードを両立し、プロジェクトの成功確率を飛躍的に高めることが可能になります。

また、AI駆動のアプローチは、単に工数を削減するだけでなく、コンサルタントが創造的業務に集中できる環境を創出します。資料作成やデータ分析などの定型業務をAIに任せることで、顧客との深い対話、本質的な課題の発見、革新的な解決策の提案といった、人間にしかできない高付加価値な業務に時間を投資できるようになります。

当社は今後も、「最新技術を大衆化する」というミッションのもと、日本企業のDX推進を加速してまいります。単なる外部支援ではなく、お客様の組織の一員としてワンチームで課題解決に取り組み、プロジェクト終了後も継続的な自走力につながるナレッジの定着を重視した伴走支援を提供いたします。

戦略と実行の分断でお悩みの企業様へ

「DX戦略を描いたものの実装で頓挫した」「システム開発は進んでいるが経営価値につながっていない」「PMOの人手不足でプロジェクト管理が後手に回っている」--このような課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

▶ AI駆動型コンサルティング事業部の詳細・お問い合わせはこちら(https://consulting.ragate.co.jp/)

企業情報

サービス概要

サービス概要