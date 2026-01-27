¡Ø¸¶¿À¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÉö¸¶ËüÍÕ¡×¤¬¸«¾å¤²¡õ¤ª¤¹¤ï¤ê¥Ýー¥º¤Î¿Íµ¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡Ö¤ë¤«¤Ã¤×¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¡×¤è¤ê¡¢¡Ø¤ë¤«¤Ã¤× ¸¶¿À Éö¸¶ËüÍÕ ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¡¢¸½ºß¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡ü¤ë¤«¤Ã¤× ¸¶¿À Éö¸¶ËüÍÕ ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196578&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
¢£¤ë¤«¤Ã¤× ¸¶¿À Éö¸¶ËüÍÕ ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§5,280±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯11·î²¼½ÜÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹âÌó110mm
¤ë¤«¤Ã¤×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡ÖÉö¸¶ËüÍÕ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª¡Ö¤ë¤«¤Ã¤×¡×¤Ï¡Ölook up(¸«¾å¤²¤ë)¡×¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¾å¤²¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤¬ÆÃÄ¹¤Î¿Íµ¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¡Ö¸«¾å¤²¡õ¤ª¤¹¤ï¤ê¥Ýー¥º¡×¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌÜ¤¬¹ç¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ó¤Ï²ÄÆ°¤ÇÉ½¾ð¤ò¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Á´¹âÌó110mm¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤ì¤Ð¡¢Éö¸¶ËüÍÕ¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï´Æ½¤Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡ü¤ë¤«¤Ã¤× ¸¶¿À Éö¸¶ËüÍÕ ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196578&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢¨À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤ê²èÁü¡¦¾ðÊó¤¬ÄÉ²Ã¤Þ¤¿¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿À½ÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢¡Ø¸¶¿À¡Ù´ØÏ¢À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª¡Û(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196578&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)