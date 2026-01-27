TOMORROWLAND 2026 Spring & Summer Preview名古屋ラシック店で開催｜最新インポートメンズアイテムを先行公開

株式会社 トゥモローランドTOMORROWLAND 2026 Spring & Summer Preview

TOMORROWLAND（トゥモローランド）は、2026年1月29日（木）から2月1日（日）までの4日間、

トゥモローランド 名古屋ラシック店にて

「TOMORROWLAND 2026 Spring & Summer Preview」を開催いたします。

本イベントでは、2026年春夏シーズンのインポートアイテムを中心とした最新コレクションサンプルを豊富に取り揃え、ご予約を承ります。

通常展開に先駆けて新作をご覧いただける、特別なプレビューの機会となっております。

ITEMS for Men

展開ブランドの一部をご紹介いたします。

メンズでは、トゥモローランドならではの視点でセレクトした、クラフトマンシップと現代性を併せ持つブランドが集結。

別注生地やエクスクルーシブモデルを含む、完成度の高いラインアップをご紹介します。

展開ブランド

PENDLETON / MACKINTOSH / Clothsurgeon / Chato Lufsen / erEvan / LUTAYS / F.LLI Giacometti / il micio ほか

PENDLETON

〈PENDLETON〉（ペンドルトン）×「英式紡績 トップスタージャケット」が、新配色を加えてリピート展開します。アメリカのペンドルトン社アーカイブ柄を、日本の企業が復活させた旧式紡績機「英式紡績（ブラッドフォードシステム）」による別注生地に落とし込みました。

\79,200 (tax in)

MACKINTOSH

スコットランドのアウターウェアブランド〈MACKINTOSH〉（マッキントッシュ）のベストセラーモデル『DUNKELD』に、パッカブル仕様の軽量機能性素材を組み合わせたエクスクルーシブモデルが登場します。全気候対応型として仕上げられたこのモデルを、別注カラーを含む新しいカラーバリエーションで展開します。

\99,000 (tax in)

Clothsurgeon

2012年にロンドンでスタートしたメンズファッションブランド〈Clothsurgeon〉（クロスサージョン）。創設者でデザイナーは、元プロサッカー選手という異色の経歴を持つラヴ・マサル。ブランドの特徴は、ストリートウェアやスポーツウェアの要素に、ロンドンのサヴィル・ロウで培われたテーラリング技術を融合させている点です。

Chato Lufsen

パリ左岸に2016年に誕生した新鋭ブランド〈Chato Lufsen〉（シャトールフセン）。オーナー兼クリエイターは、著名なヴィンテージコレクターとしても知られるクリストフ・ブレアール。2019年春からはプレタポルテ（既製服）のコレクションを本格的に開始。「パリジャン・シック」を体現する上質で洗練されたジャケットやアウターを生み出し、パリのファッション界で支持を広げています。

erEvan

2021年にエヴァン・ボゴシアンにより南フランス・サントロペで誕生した新ブランド〈erEvan〉（エレヴァン）。サントロペの洒脱なスタイルをベースに、セルジュ・ゲンズブールやアラン・ドロン、マティスなど、多くの芸術家が育ったこの土地の文化や服装からインスピレーションを受けたコレクションを展開。

LUTAYS

〈LUTAYS〉（リュテス）は、パリの古名「Lutece」に由来し、過去から未来へと続く明確なフレンチスタイルを追求するメゾンブランドです。メイドインフランスにこだわり、オートクチュールの技術を用いて、卓越したパターンと最高級の生地でトータルウェアを展開。

F.LLI Giacometti

〈F.LLI Giacometti〉（フラテッリ ジャコメッティ）はイタリア北部のドロミテ、アルプスを眺めるベネト地方に残るファクトリーフットウェアブランド。今はこの土地に残る唯一の紳士靴ブランドとして、世界に向け多くの一流ブランドの生産を担っています。

il micio

〈il micio〉（イルミーチョ）は2005年にスタートしたイタリアのビスポークシューズブランド。 イタリア語で『子猫』を意味するブランド名は気高い生き物のように誰にも媚びず、自由な精神で自らの作品づくりを追求したいという想いから。 イタリアで最も高価だと称されながらも、世界中に顧客を持ち多くの著名人のオーダーを受けるなど、独創的なものづくりと高いクオリティで絶大な支持を受けています。

［開催期間・店舗］

1月29日（木）～2月1日（日）

トゥモローランド 名古屋ラシック店

instagram：@tomorrowland_nagoya



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。