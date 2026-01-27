【Amztoo】プレイしながら充電できる新型Joy-Con 2充電グリップを発売

九洋洲 Joychou 株式会社

Amztooは、Switch2ユーザー向けに開発した新型「Joy-Con 2 充電グリップ」を2026年1月22日より発売いたします。

発売を記念し、通常価格5,996円のところ、期間限定特別価格1,799円にてご提供するキャンペーンを実施いたします。

本製品は「プレイしながら充電できる」設計に加え、LED充電表示、強力マグネット固定、人間工学デザインを採用し、快適なゲーム環境をサポートします。

発売記念キャンペーン概要

プレイしながら充電可能。ゲーム体験を止めない設計

- 対象商品：Amztoo Joy-Con 2 充電グリップ- 通常価格：5,996円- キャンペーン価格：1,799円- 実施期間：2026年1月22日～2月3日

本製品は、ドックや本体への接続を必要とせず、ケーブルを接続するだけでJoy-Con 2の充電が可能な設計を採用。

従来モデルとは異なり、プレイ中の充電に対応しているため、バッテリー切れを気にすることなく、ゲームに集中できます。

付属の1.5m延長ケーブルにより、リビングやベッドの上など、さまざまなシーンで自由なプレイスタイルを実現。

LEDインジケーターにより充電状態もひと目で確認でき、約5時間の連続プレイにも対応します。

約0.1秒で装着。強力マグネットによる安定固定

N55グレードの強力マグネットを採用し、Joy-Con 2を近づけるだけで自動吸着。

約0.1秒のスムーズな装着が可能で、取り付けの手間を大幅に軽減します。

激しい操作や長時間の使用でも、しっかりと固定されるため、ズレや落下、接触不良によるストレスを抑え、安定した操作環境を提供します。

1:1高精度フィット設計。Joy-Con 2に自然に密着

Joy-Con 2専用設計の1:1高精度フィット構造を採用。

ズレのない装着感とスムーズな着脱を両立し、30,000回の耐久テストをクリアしています。

頻繁な使用による摩耗や傷を抑え、Joy-Con 2を長くきれいな状態で使用できる設計となっています。

人間工学デザインで長時間プレイも快適

手の形状に自然にフィットする人間工学設計を採用。

長時間の連続プレイでも手への負担を軽減し、安定したグリップ感を実現しています。

白熱した対戦からリラックスしたソロプレイまで、快適な操作性をサポートします。

軽量・コンパクト設計で持ち運びも簡単

軽量かつコンパクトな設計により、収納ケースやバッグにもすっきり収まります。

自宅利用はもちろん、旅行や外出先、アウトドアシーンにも気軽に持ち運び可能です。

安心の長期サポート体制

Amztooでは、製品品質にこだわり、3年間の製品保証および1対1のカスタマーサポートを提供しています。

万が一のトラブルやご不明点にも、迅速かつ丁寧に対応し、安心してお使いいただける体制を整えています。

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH7HYQVB

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH7HYQVBJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com