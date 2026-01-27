（一社）全日本錦鯉振興会主催の「第１回全日本錦鯉振興会AI品評会」が開催！　デジタル技術と匠の眼が融合した新たな品評会の可能性

株式会社錦彩出版

（一社）全日本錦鯉振興会による新たな試み「第１回全日本錦鯉振興会AI品評会」が２月21日(土)に開催されるにあたり、エントリー受付が12月27日(土)から開始された。

本品評会は同会公式アプリ「AJNPA NISHIKIGOI」から出品ができ、開催はすべてオンライン上で行われる。審査はAI （人工知能）が骨格・模様・ツヤ等を解析・評価し、各部門の上位を選出したのち同会所属の生産者による最終審査で各賞が選出される。

エントリーに必要なものはあなたの愛鯉とスマートフォンだけ。自宅の池や水槽で大切に育てた自慢の１尾を、アプリを通じて手軽に出品することができる。なお、エントリーの締切は２月13日(金)24時まで。

本品評会最大の特徴は、従来の「会場持ち込み形式」ではなく、アプリを介した「オンライン形式」であり、審査過程にAI を用いた一次審査を導入した点にある。これは単なる効率化ではなく「品評会はハードルが高い」と感じていた初心者や、これまで出品をためらっていた愛好家に対し、「鯉の移動」や「出品手続き」といったハードルを下げ、手軽に楽しめる場を多くの人に提供したいという同会の意図が込められている。

５万尾のデータを学習したAIと生産者によるハイブリッド審査

（一社）全日本錦鯉振興会の公式アプリで鯉の撮影からエントリーまで簡単に行える

注目の審査システムは、過去の品評会に出品された５万尾以上のデータを学習したAI が、骨格のバランスや模様の配置、肌のツヤ等を解析しスコアリングを行い、一次審査を実施。AI によって選出された各部門・品種の上位５尾はその後、同会会員が最終審査を行い順位を決定する。AI による客観的なデータ解析と、長年の経験に裏打ちされた「匠の眼」による審美眼。この双方が組み合わさることで、公平かつ納得度の高い審査の実現を目指している。

■「気軽さ」が最大の魅力に エントリーへの負担を軽減

本品評会が目指すのは、誰もが気軽に参加できる開かれた品評会だ。そのメリットは大きく３点ある。

1.心理的・物理的なハードルを低減

従来の品評会で発生する鯉の移動や出品手続きを簡略化。「うちの鯉でも大丈夫だろうか……」と躊躇していた初心者にとっても、安心して踏み出せる条件が整っている。

2. 出品料は1尾5,000円 手軽に腕試し

鯉の移動にかかる費用を無くし、自身の飼育技術や愛鯉のレベルを客観的に知ることができるので、「腕試し」にはうってつけの場である。

3. 世界中の愛好家と勝負

同会公式アプリ「AJNPA NISHIKIGOI(https://ajnpa-nishikigoi.com/apps/download.html)」は多言語に対応しているので、世界中の愛好家と同じ土俵で競い合うことができる。

★撮影も審査の重要なカギに！

エントリーはアプリ上の「愛鯉登録」と「写真・動画のアップロード」のみで完結。審査の要となる画像は加工禁止といった規定が設けられており、公正さを保つための厳格なルールのもと審査が行われる。体形・質・模様・仕上がりも重要だが、ヒレの開き具合や魚体の角度、まっすぐに撮れているかといった、撮影の仕方も審査の結果を左右する重要な要素になっている。

デジタルが苦手でも大丈夫。出品までの応募方法は、たったの３ステップ！

「アプリなんて難しそう…」と身構える必要はなし！ 操作は直感的で非常にシンプルに。実際の画面を見ながら、出品までの流れを解説していく。

【ＳＴＥＰ１】アプリをインストール＆愛鯉登録

まずは同会公式アプリ「AJNPA NISHIKIGOI(https://ajnpa-nishikigoi.com/apps/download.html)」を、ご自身のスマートフォンにインストール。アプリを開き、メニューの「マイ鯉」から出品したい鯉を登録。愛称や品種、サイズを入力するだけで、あなただけのデジタル愛鯉図鑑ができあがり。

【ＳＴＥＰ２】写真と動画を撮影（ここが重要！）

審査の要となる「写真」と「動画」。AI が正しく審査できるよう、以下のポイントに注意して撮影しましょう。

〈写真〉 鯉の頭を下にして、表示されるガイドに沿って「正面写真」を撮影。体はまっすぐで口は閉じ、ヒレが開いている瞬間を狙うのがポイント。※加工写真は対象外となるので注意

〈動画〉泳いでいる姿を30秒ほど動画で撮影。

【ＳＴＥＰ３】品評会へエントリー

情報の登録後、メニューの「品評会」から「第１回AI品評会」を選択。登録済みの鯉を選び、出品料（5,000円）をアプリ内で決済すればエントリー完了！ あとは結果発表の日を待つだけ。

■応募方法については解説動画でさらに詳しく！

同会の公式YouTubeチャンネルで、応募方法の解説動画を配信中。実際の画面を見ながら進められるので初めての方でも安心。こちらからチェック！(https://www.youtube.com/watch?v=M8Q9TqwhYmU)

■応募締め切りと結果発表

エントリーの締め切りは２月13日(金)24時。結果発表は同月21日(土)にYouTube Liveで配信予定となっている。錦鯉文化を世界へと広げる大いなる挑戦に、お手元のスマートフォンから気軽に参加してみてはいかがでしょうか。

「第１回全日本錦鯉振興会ＡＩ品評会」 実施要項

主催／（一社）全日本錦鯉振興会

後援／（一社）全日本愛鱗会

運営／(株)錦彩出版・(株)SESSA

■ 募集期間

2025年12月27日(土)～2026年２月13日(金)24時

※今すぐエントリー！

品評会の実施要綱はこちら▼(https://ajnpa-nishikigoi.com/fair/2026/guidelines.html?lang=ja)

アプリのダウンロードはこちら▼(https://ajnpa-nishikigoi.com/apps/download.html)

■ 出品資格

世界中の錦鯉愛好家、生産者、流通業者（過去の全日本総合錦鯉品評会で入賞したことのある鯉は対象外）

■ 品種区分

１.紅白

２.大正三色

３.昭和三色

４.白写り

５.緋写り

■ 体長区分

・幼魚の部（～30cm）

・若鯉の部（30～50cm）

・成魚の部（50～60cm）

・壮魚の部（60～70cm）

・巨鯉の部（70～80cm）

・大魚の部（80cm～）

■ 表彰 （受賞者にはデジタル賞状を贈呈）

・大会総合優勝／１本（全出品鯉の中から最も優れた鯉を１本選出）

・種別総合優勝／５本（各品種の中からそれぞれ１本選出）

・各部優勝／各部門・各品種ごとに１～３席を選出

・準優勝／各部門・各品種ごとに相当数を選出

■結果発表

運命の瞬間をライブで見届けよう！！

2026年２月21日(土)12時から、YouTube Live(https://www.youtube.com/live/ktJLDJlKyl0)にて世界同時配信。

振興会員による最終審査や優勝鯉の総評など、結果発表の興奮をリアルタイムでお届け。

初代王者に輝くのはどの鯉か!? チャンネル登録をして、その瞬間を見届けよう！

【お問い合わせ】

（一社）全日本錦鯉振興会(https://jnpa.info/)