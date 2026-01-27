¡Ú¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡ÛÃË»Ò¥µー¥Ö¥ë ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê¥¢¥á¥ê¥«/¥½¥ë¥È ¥ì¥¤¥¯ ¥·¥Æ¥£¡Ë¤Ç¾®µ×ÊÝ¿¿²¢¤¬½àÍ¥¾¡¡ª
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤Ë¥¢¥á¥ê¥«/¥½¥ë¥È ¥ì¥¤¥¯ ¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÃË»Ò¥µー¥Ö¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¾®µ×ÊÝ¿¿²¢¡Ê¤³¤¯¤Ü ¤Þ¤ª/³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
É½¾´¼°¡§¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¾Ð´é¤Î¾®µ×ÊÝ¿¿²¢
¡¡º£Âç²ñ¤òÀ¤³¦¥é¥ó¥¯18°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¾®µ×ÊÝ¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇDO Gyeongdong/KOR(WR/10°Ì)¤Ë15ÂÐ14¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏELSISSY Ziad/EGY (WR/13°Ì)¤Ë15ÂÐ11¤Ç¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ç¤ÏOH Sanguk/KOR(WR/12°Ì)¤Ë12ÂÐ15¤ÇÀËÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢¸«»ö ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨WR¡ÊWORLD RANKING¡§¥ïー¥ë¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë
½à¡¹·è¾¡¡§º¸¤«¤é ¾®µ×ÊÝ¿¿²¢¡¢DO¡ÊKOR¡Ë
¥á¥À¥ë³ÍÆÀ ³ÎÄê¡§¥°ー¥¹¡¦¥¸¥§¥íー¥à¥³ー¥Á¤È´î¤Ó¤¢¤¦¾®µ×ÊÝ
½à·è¾¡ Áª¼ê¾Ò²ð
½à·è¾¡¡§º¸¤«¤é ¾®µ×ÊÝ¿¿²¢¡¢ELSISSY¡ÊEGY¡Ë
·è¾¡¿Ê½Ð³ÎÄê¡ª
É½¾´¼°¡§º¸¤«¤é_¾®µ×ÊÝ¿¿²¢¡ÊJPN¡Ë¡¢OH¡ÊKOR¡Ë¡¢BERTINI¡ÊITA¡Ë¡¢ELSISSY¡ÊEGY¡Ë
¢£¥³¥á¥ó¥È¡§¾®µ×ÊÝ ¿¿²¢_¤³¤¯¤Ü ¤Þ¤ª/³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥¥Ï¥¦¥¹
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¿¼Ìë¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤Ç»ä¤¬¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉñÂæ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿¤Î¤Çº£¸å¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÍè¤ë¤³¤È¤«¤é°ì¤Ä¤º¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
