生演奏とおくるファンタジックなアットホームコメディ　音楽劇『mobile』～僕と兄貴とジャックと豆の木～チケット絶賛発売中！

音楽劇『mobile』～僕と兄貴とジャックと豆の木～が2026年2月18日 (水) ～ 2026年3月1日 (日)にテアトルBONBON（東京都 中野区 中野 3-22-8）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

生演奏と繰り広げる、笑いあり、涙ありのファンタジーホームコメディ！

出演には、舞台のほか、近年ではドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』ほか映像作品にも数多く出演する天宮良、劇団「花組芝居」で女形を30年以上として活躍した植本純米、「プティビジュー」の代表で今作のプロデュースも務める山本芳樹が名を連ねます。

中年のおじさんたちも、まだまだ動き回って楽しく頑張ってるところを若い子にも観てもらいたい！

そして、同世代の皆様の希望となり元気を与えられる公演になることを目指します。

さらに、紅一点で『ピーターパン』のマイケル、『レ・ミゼラブル』のガブローシュ等、子役から活躍するまりゑも出演。

実力派を揃えてやりたいことを詰め込んだ夢のようなキャスティングとなっています。

物語は、誰もが密かにかかえているかもしれない家族同士のすれ違い問題から、雲の上のファンタジーへ！？

「ジャックと豆の木」という童話をベースに、軽やかな音楽でスッキリ爽快、日々のストレス発散にピッタリな笑いあり、涙ありのホームコメディが開幕します。

どうぞご期待ください。

＜あらすじ＞

二日酔いの兄貴から一昨日亡くなった母親の葬儀代を使ってしまったと告白されたボク。

兄貴は悲しさから昨日は酒を浴びるように飲んだと話す。ただ、気がつくとジャックという名札のついた子ネコと少量の枝マメを握っていた。

前金すら支払ってもらっていない葬儀屋も、このままでは遺体を移動できないと困り果ててしまう。

そんな会話を、枝マメをかじりながらヘラヘラした態度で聞く兄貴を見て、ボクの怒りは頂点に達した。

「母さんじゃなくて兄貴が死ねば良かったんだ！」

「生きていても何の価値もない兄貴が死ねば！」

逃げる兄貴を羽交い締めにすると、割って入った葬儀屋に勢いよく突き飛ばされ、ボクは気を失ってしまう。

目を覚ますと兄貴も葬儀屋も消えていた。代わりにネコの耳と尻尾まで生やしたおじさんが目の前に立っていた。

まさか・・・ジャック!?ジャックが鉢植えに枝マメを植えるとモヤシのような細い芽が生え、天高く伸びてゆく。

「さぁ行こう」とボクの手を取るおじさん・・・もといジャック！

かくして母を失ったボクの大冒険が今、始まるのだった。

脚本・演出：斎藤栄作コメント

タイトルの副題にもありますが「ジャックと豆の木」という童話がベースになっていて、その上に少し現代の社会問題とか多様性に関することを絡めた物語になっています。とはいえ、頭を空っぽにして見ていただける楽しいアットホームなコメディに仕上がるはずなので、ぜひぜひ観てください。

プロデューサー・出演：山本芳樹コメント

楽しく笑って、ちょっと涙して、それぞれの心の中、体の中にこのオリジナル作品が届けばいいなと思っています。自分自身のこと、友達や兄弟、ふるさとの親御さん、いろんな人を思いやれるような気持ち、社会と自分とのバランスだったり、いろんなものを見つめ直したくなるような時間を、このディスコミュニケーション時代だからこそ作品を通して今届けなきゃいけないなと思ってます。音楽も豪華で素敵なエンタメとなっておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。

出演者プロフィール

天宮良

東京都出身。1984年、ドラマ『昨日、悲別で』にて主演デビュー。映像、舞台と幅広く活躍する。近年の出演作に、舞台『グリークス』『オレステスとピュラデス』『ゴヤーGOYA-』『それを言っちゃお終い』『かむやらい』『東京流れ者』『更地20』『マクベス』『嘘と真実』、ドラマ『やすらぎの郷』『刑事7人』『警視庁ゼロ係SP』『ザ・ロイヤルファミリー』、映画『カムイのうた』など。

植本純米

1989年から2023年まで劇団「花組芝居」に参加し女形として活躍。以降もシェイクスピア作品やミュージカルなど様々な舞台に出演。ラジオ『劇ナビ!!』（FM 世田谷）ではインタビュアーを務める。近年の主な舞台出演作品に『テーバイ』(24年)『ベイジルタウンの女神』(25年)『中村仲蔵』(25年)『近松心中物語』(25年)などがある。

山本芳樹

劇団Studio Life所属。兵庫県出身。演じる役柄は少年から老婆まで幅広く、劇団の代表作で主演を務める他、翻訳劇、ミュージカル、朗読劇、ダンスパフォーマンス公演など外部公演でも活躍。定期的に音楽Liveも行い、自身が作詞、作曲を手掛けオリジナルCDアルバムをリリースするなど活躍は多岐にわたる。少人数での音楽劇またはミュージカルをプロデュースする団体「プティビジュー」の代表。

まりゑ

俳優。東京都出身。PARCO劇場オープニング・シリーズ、『大地（Social Distancing Version）』（演出：三谷幸喜）、『チョコレートドーナツ』（演出：宮本亞門）、パルコ・プロデュース『幽霊はここにいる』（演出：稲葉賀恵）、ミュージカル『シンデレラストーリー』（演出：ウォーリー木下）など話題作に出演。ダンスエンタメ・梅棒13th “RE”WORK『風桶』にも参加。歌・作詞など感性を活かした表現と、現場を牽引する企画運営力（女優倶楽部）で、舞台・映像・MCとジャンル横断に活動。TBSラジオ『気になる世界の身になるはなし』にてMCを務めた。

公演概要

音楽劇『mobile』～僕と兄貴とジャックと豆の木～

公演期間：2026年2月18日 (水) ～ 2026年3月1日 (日)

会場：テアトルBONBON（東京都 中野区 中野 3-22-8）

■出演者

天宮 良、植本純米、 山本芳樹、 まりゑ

■スタッフ

脚本・演出：斎藤栄作

作曲・演奏：後藤浩明

舞台美術・舞台監督：倉本徹

照明：山崎佳代

音響：川西秀一

衣装：石川俊一

振付：加賀谷香

制作：渡辺裕美

主催：プティビジュー

■公演スケジュール

2月18日(水)19時

2月19日(木)14時

2月20日(金)14時

2月21日(土)14時 ／18時

2月22日(日)14時

2月23日(月)休演日

2月24日(火)14時

2月25日(水)14時／19時

2月26日(木)14時

2月27日(金)14時

2月28日(土)14時／18時

3月1日(日)14時

※開場は開演の30分前

■チケット料金

一般 ：6,500円

U-25：3,500円

1,000円割引！ 一般 6,500円→ カンフェティ席 5,500円！

（全席指定・税込）

