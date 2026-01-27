『原神』より、「ゴロー」が見上げ＆おすわりポーズの人気フィギュアシリーズ「るかっぷ」に登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ 原神 ゴロー 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●るかっぷ 原神 ゴロー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196579&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■るかっぷ 原神 ゴロー 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：5,280円(税込)
□発売日：2026年11月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約110mm
るかっぷシリーズより「ゴロー」が登場です！「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、あなたを見上げて見つめているような仕草が特長の人気フィギュアシリーズです。「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。首は可動で表情をつけて楽しむことができ、全高約110mmでボリューム感もたっぷりです。お部屋に飾れば、ゴローがそこにいるような存在感を楽しめます。
※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●るかっぷ 原神 ゴロー 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196579&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『原神』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=27644&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)