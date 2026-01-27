全世界累計1億ダウンロード突破記念！『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』本日より記念ギフト配布＆最大25％還元キャンペーンを開催！

IGG

全世界で人気のゾンビ系戦略シミュレーションRPG『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』を運営するIGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は全プレイヤーの拠点（シェルター）総数が1億を突破したことをお知らせいたします。

これを記念し、日頃から終末世界を生き抜く全ての指揮官へ感謝を込めて、限定ギフトコードの配布および公式ゴールドモールでの「25％ゴールドボーナスチケット」贈呈キャンペーンを実施いたします。

■「1億シェルター突破記念」キャンペーン概要

1億もの拠点は、プレイヤーの皆様が未来を切り拓いてきた命の軌跡です。荒野の歴史に刻まれるこの大きな節目を祝し、以下の2大特典をご用意いたしました。

1. 全指揮官へ贈る！特別なギフトコード

終末の地を守り続けてきた不屈の精神へ敬意を表し、ゲーム内で使用できるアイテムセットを配布します。

ギフトコード：SURVIVE2026

有効期限：2026年3月1日(日) 8:59 まで

受取方法：ゲーム内のギフトコード交換画面にてコードを入力し、報酬をお受け取りください。

2. 公式ゴールドモール限定「25％ゴールドボーナスチケット」配布

さらなる拠点の発展を支援するため、期間中、公式ゴールドモールのウェブページにアクセスした全てのプレイヤーに、25％分のボーナスが付与されるチケットをプレゼントいたします。

ボーナスチケット有効期間：1月30日(金) 8:59 まで

公式ゴールドモールURL： https://dls.igg.com/shop/

■『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』概要

・タイトル：ドゥームズデイ：ラストサバイバー (Doomsday: Last Survivors)

・ジャンル：ゾンビ系戦略シミュレーションRPG

・価格：基本無料（アイテム課金あり）

・公式Xアカウント：https://x.com/dls_japan

・ダウンロードはこちら： https://g.igg.com/xftIWW

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。