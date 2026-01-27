世界レベルで自動走行するムービーズ、上士幌町で、日本初となる公道の雪道における自律型ロボタク実証実験を実施

株式会社ムービーズ

自動運転において日本・世界のトップレベルの技術と実績を持つAI Robotics領域のスタートアップ、株式会社ムービーズ（本社：石川県金沢市、代表取締役CEO エリック・ウェイ（魏嘉宏）、以下「ムービーズ」）は、2026年1月5日（月）から1月27日（火）にかけて北海道上士幌町のご協力のもと、雪道環境下にて、日本初※となる自律型ロボットタクシー（以下「ロボタク」）の実証実験を実施いたしました。当初の予定通り、全工程を無事故で完走したことをお知らせいたします。

※2026年1月調査。日本国内において実施された自動運転実証実験（実施主体が海外企業の場合も含む）の公開情報に基づく当社調べ。

■背景について

ムービーズは、「あらゆる人の移動を自由にし交通格差のない社会を作り出す」ことを目的に、完全自動運転のロボットタクシーの実現を目指して2024年5月に創業した金沢大学発のスタートアップです。ムービーズの礎は、当該領域においてまだ黎明期である1998年より27年間、金沢大学で続けてきた研究開発にあります。業界に先んじた2015年より公道走行を始め、現在既に延べ4万キロ、2千人の乗車の実績を持ち、数多くの特許を保有しています。

ムービーズは、2025年10月、上士幌町にて、国土交通省の「地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転社会実装推進事業）」の重点支援事業の一環として、地元住民の方を対象としたロボタクの運行実証を実施いたしました。この取り組みにおいては、国内最長となる一般道における総延長100kmに及ぶエリアを対象に、一般の乗客にご乗車いただいております。

【自動運転】ムービーズ、日本最長・最速のロボタク運行実証実験を北海道上士幌町で開始。 | 株式会社ムービーズのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000162379.html)

「Beyond the human」をミッションに掲げるムービーズの自動運転の主な特徴は、自前で走行するだけで必要十分な2次元の簡易地図を内製で生成する「マップレス」技術を搭載している点です。この技術により、新規地域への展開時の時間的、金銭的コストを大幅に削減し、短時間・低コスト・高信頼の立ち上げを実現してまいりました。

またムービーズは独自の雪道を含む厳しい気性条件でも安定走行できる唯一無二の「全天候型」技術を有しており、雪道での自動運転については、2018年より金沢大学において60km/hでの実証実験を行っております。

ムービーズは、冬期用の特別マッピングをしない「マップレス技術」によって冬季運航時の安全性・信頼性・運用性を十分に担保できると考えており、当初より2025年度の計画として積雪環境下での実証を予定しておりました。

■実証実験の内容について

ムービーズは、積雪や凍結を含むエリアを対象に、最高速度60km/hでの一般道走行を含む、総走行距離650km以上に及ぶロボタクの実証を行いました。公道での雪道における自律型のロボタク実証としては、日本初となります。

27日（火）には、上士幌町 竹中貢町長にも実際にロボタクへご試乗いただき、積雪路面における走行の安全性と快適性をご確認いただきました。

通常、降雪地域での自動運転は、積雪による風景の変化やセンサーがノイズの影響を受けるなどの理由から、技術的難易度が高いとされています。

しかし独自の「マップレス技術」および「全天候型制御技術」を搭載したムービーズの車両は、積雪や凍結により白線や路肩の視認が困難な環境下においても、車線維持や急ブレーキ・急ハンドルのない滑らかな車両制御を実現しました。これにより、ムービーズの自動運転システムを搭載したロボタク車両は、事前の特別な雪道用マッピングを行うことなく、安定した自律走行を可能にすることを実証いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LkT8Pw8sQuE ]

走行中のロボタクロボタク走行中の内部の様子

■実証実験概要

実施日：2026年1月5日（月）から1月27日（火）

実施場所：北海道上士幌町

総走行距離：650km以上

対象者：自治体関係者など 計50名

運行車両：アルファード1台

ムービーズは、このたびの実証より、冬期の移動手段確保が課題となる地域においても通年運行可能なロボタクの早期実用化は実現可能であると確信いたしました。

ムービーズは、引き続き、ロボタクの社会実装の早期実現に向けて、事業を推進してまいります。

■ムービーズについて

