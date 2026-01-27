【2026年カレンダープレゼント中】Dr.sayakaorオリジナルカレンダー100名様限定

株式会社TRC2026年 Dr. Sayaka カレンダー（限定制作）が完成いたしました。本カレンダーは、THE ROPPONGI CLINIC 長尾 沙也加医師のこれまでの歩みと、これからの未来への想いを一冊に込めた、5周年記念の特別なカレンダーです。

■「美で人を幸せにする」──変わらない原点と、5年の歩み

高校生の頃に胸に誓った「美で人を幸せにしたい」という想い。

その原点を忘れることなく、THE ROPPONGI CLINICはこの5年間、

患者様一人ひとりの人生や価値観に寄り添いながら、

オートクチュールの美容医療を追求してまいりました。

今回完成した2026年カレンダーには、

これまで支えてくださった方々への感謝、

そして、これから出会う方々へのエールが込められています。

■ カレンダーは、未来の自分との約束

カレンダーは、単に日付を確認するためのものではありません。

それは、未来の自分と向き合うための静かなツール。

2026年の目標や理想を思い描きながら、

一日一日を大切に重ねていく。

その時間が、皆さまにとって前進する力となることを願っています。

■ 開院5周年の感謝を込めて

THE ROPPONGI CLINICが5周年を迎えられたのは、

これまで出会ってくださった患者様、関係者の皆さまの存在があってこそです。

美容医療を通して、誰かの人生が少し前向きに変わる。

その瞬間に立ち会えることを原動力に、

これからも初心を忘れず、誠実に歩み続けてまいります。

本カレンダーは、THE ROPPONGI CLINIC 恵比寿城にご来院いただく100名様の数量限定にて、

患者様へプレゼントしております。

開院5周年という特別な年に、ぜひTHE ROPPONGI CLINICへお立ち寄りください。

THE ROPPONGI CLINICについて

THE ROPPONGI CLINICは、「一人ひとりに合わせた最高の美容医療を」を理念に掲げる美容クリニックです。流行や施術数を追うのではなく、丁寧なカウンセリングと細部までこだわったオートクチュール医療を通じて、患者様本来の美しさと向き合う時間を大切にしています。

美的感度の高い方の一生のパートナークリニックを目指し、日々研鑽を重ねています。

■ THE ROPPONGI CLINIC 恵比寿院

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目11-14

お問い合わせ：03-5708-5413

診療科目 ：美容皮膚科、美容外科

■ THE ROPPONGI CLINIC 六本木院

所 在 地 ：東京都港区六本木7丁目15－17 ユニ六本木ビル5階

お問い合わせ：03-6438-9244

診療科目 ：美容外科

【THE ROPPONGI CLINIC 公式メディア】

website：https://the-roppongi-clinic.com

Instagram ：https://www.instagram.com/dr.sayakanagao/

X(twitter) ：https://twitter.com/dr_sayakanagao

TIKTOK：https://www.tiktok.com/@theroppongiclinic

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCKcU8BuWkp9pfeljkQKv-Ng

Blog : https://the-roppongi-clinic.com/information/dr_sayaka_blog/