【2026年カレンダープレゼント中】Dr.sayakaorオリジナルカレンダー100名様限定
2026年 Dr. Sayaka カレンダー（限定制作）が完成いたしました。本カレンダーは、THE ROPPONGI CLINIC 長尾 沙也加医師のこれまでの歩みと、これからの未来への想いを一冊に込めた、5周年記念の特別なカレンダーです。
■「美で人を幸せにする」──変わらない原点と、5年の歩み
高校生の頃に胸に誓った「美で人を幸せにしたい」という想い。
その原点を忘れることなく、THE ROPPONGI CLINICはこの5年間、
患者様一人ひとりの人生や価値観に寄り添いながら、
オートクチュールの美容医療を追求してまいりました。
今回完成した2026年カレンダーには、
これまで支えてくださった方々への感謝、
そして、これから出会う方々へのエールが込められています。
■ カレンダーは、未来の自分との約束
カレンダーは、単に日付を確認するためのものではありません。
それは、未来の自分と向き合うための静かなツール。
2026年の目標や理想を思い描きながら、
一日一日を大切に重ねていく。
その時間が、皆さまにとって前進する力となることを願っています。
■ 開院5周年の感謝を込めて
THE ROPPONGI CLINICが5周年を迎えられたのは、
これまで出会ってくださった患者様、関係者の皆さまの存在があってこそです。
美容医療を通して、誰かの人生が少し前向きに変わる。
その瞬間に立ち会えることを原動力に、
これからも初心を忘れず、誠実に歩み続けてまいります。
本カレンダーは、THE ROPPONGI CLINIC 恵比寿城にご来院いただく100名様の数量限定にて、
患者様へプレゼントしております。
開院5周年という特別な年に、ぜひTHE ROPPONGI CLINICへお立ち寄りください。
THE ROPPONGI CLINICについて
THE ROPPONGI CLINICは、「一人ひとりに合わせた最高の美容医療を」を理念に掲げる美容クリニックです。流行や施術数を追うのではなく、丁寧なカウンセリングと細部までこだわったオートクチュール医療を通じて、患者様本来の美しさと向き合う時間を大切にしています。
美的感度の高い方の一生のパートナークリニックを目指し、日々研鑽を重ねています。
■ THE ROPPONGI CLINIC 恵比寿院
所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目11-14
お問い合わせ：03-5708-5413
診療科目 ：美容皮膚科、美容外科
■ THE ROPPONGI CLINIC 六本木院
所 在 地 ：東京都港区六本木7丁目15－17 ユニ六本木ビル5階
お問い合わせ：03-6438-9244
診療科目 ：美容外科
