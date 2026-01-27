「恵方巻の巻き方に“正解”がある」って知ってた？崩れる悩みはプロの技で即解決！

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

2月3日（火）は節分。2026年の恵方は「南南東」。

縁起の良い方角に向かって、願いを込めて食べる“恵方巻”ですが、「作ってみたら崩れた」「結局コンビニ頼みになっちゃう」という声が良く聞かれます。そんなお悩みを、寿司職人学校のプロがまるごと解決！



節分当日に開催される「恵方巻体験会＆販売イベント」では、“家庭で成功する巻き方の正解”を飲食塾講師が伝授。

作って、学んで、食べて福を招く--、今年の節分は、“南南東”に向かって、特別なひと巻きを体験しませんか？

家庭の「恵方巻が崩れる」問題、プロが解決します

「ネットのレシピ通りにやっても、いざ巻くとぐちゃぐちゃに…」

実はこれ、具材の置き方や巻き方に“正解”があるんです。

この体験会では、寿司職人が実演しながら「どこに・どれくらい具を置くべきか」という巻きのコツなどを直接伝授。動画ではわからない“力加減”まで、手元を見ながら学べます。

しかも、シャリ（酢飯）の黄金比レシピなど、門外不出のノウハウまで公開します。

プロの技術に触れられること自体が、このイベントの大きな価値でもあります。

和食として世界的に評価される一方で、日本国内では本格的な技術を継承する人が減っている--そんな現実に、飲食塾は向き合ってきました。

今回の体験会は、「プロしか知らない技術を、誰もが体験できる形でひらく」ことを目的に企画されたものです。敷居が高いと思われがちな“和食の技術”を、もっと身近に。節分という年中行事をきっかけに、まずは楽しく、体で感じてみてください。



たった3カ月で素人をプロの料理人へと導く講師が指導！プロの調理テクニックを公開！

今回のイベントの講師を務めるのは飲食塾・寿司職人コース専任講師の小林正規先生。寿司職人歴は20年以上で、チェーン店、個人店、老舗、ホテルなどさまざまな店舗で経験を積み、現在は飲食塾にて3カ月という短期間でプロの寿司職人を育成。

「寿司職人コース」の授業では、魚のさばきや仕込み、握りまでを網羅的に指導。魚や寿司に関しての知識が豊富で、高い技術力・指導力を併せ持ちます。この度のイベントでは、プロならではのワンランク上の「恵方巻」を作れるように、その技術を公開し調理を指導します。

イベント概要

開催日：2026年2月3日（火）15：00～17：00 ※節分当日

場所：飲食塾「守破離（しゅはり）」／新宿センタービルMB1

申込受付期間：～2026年1月30日（金）

参加費：3,000円

持ち物：エプロン、または、汚れてもいい格好でお越しください

申込受付：https://share.hsforms.com/1uu91KYWaSEa5AgjVlCl9hwr0c14

会場：守破離（東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB1）

作る時間がない人には、特製の「食べる恵方巻」を。

仕事帰りにそのまま立ち寄ってもOK。当日は、プロがその場で巻いた「特製恵方巻」も販売されます。イベントに参加されない方でも、恵方巻のみご購入いただくことも可能です。

具材は、玉子・干瓢・おぼろ・椎茸・海老・きゅうり・穴子の豪華7種。見た目も味も“映える”一品を、節分のごちそうにどうぞ。

価格：2,000円（税込）/1本 ※数量限定、事前予約制

予約方法 ※下記のいずれかにてご連絡ください

１. 公式LINE (https://lin.ee/VB8vAf5）

２. 公式Instagram（https://www.instagram.com/inshokujyuku/）

３. 電話（03-5325-5678）

飲食塾について

併設店舗「守破離」

G-FACTORY株式会社が運営する「飲食塾」は、わずか数カ月でプロの和食料理人を育成する短期集中型のスクールです。現在、寿司・焼き鳥・ラーメンの3コースを開講中。授業の一環として実店舗「守破離」での営業を行い、調理技術から店舗運営までを実践的に学びます。卒業後の開業・就職も徹底サポートし、即戦力の人材を輩出しています。

寿司職人コース（受講期間3カ月）：https://gf-support.com/inshokujyuku/course/sushi

焼き鳥職人コース（受講期間2カ月）：https://gf-support.com/inshokujuku/course/yakitori

ラーメン職人コース（受講期間10日）：https://gf-support.com/inshokujuku/course/ramen



