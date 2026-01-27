イオン株式会社

第５１回衆議院議員総選挙（１月２７日公示、２月８日投開票）の実施にあたり、「イオンモール」「イオンタウン」、「イオン」等、全国１５８カ所の商業施設に「期日前投票所」や「当日投票所」を設置します※。

イオンは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」という基本理念のもと、地域に根ざした取り組みを行っています。事業活動を通じて公共活動のお役に立ちたいとの想いから、２００７年の秋田県議会議員選挙での投票所設置協力を皮切りに、国政選挙や地方選挙の際に、全国の商業施設を「投票所」として活用いただいています。

イオンの商業施設への投票所の設置数は、衆議院議員総選挙において過去最多となります。

商業施設への「投票所」設置は、お買物等でのご来店に合わせて投票できるという利便性に加え、来店される幅広い世代のお客さまに選挙をより身近に感じていただくきっかけにもなることから、投票率の向上に寄与するものと考えています。

イオンは地域社会の一員として、これからも地域に根ざし、お客さまのより便利で快適なくらしの実現に資する取り組みを推進してまいります。

※「投票所」の設置は各選挙管理委員会によって行われます。

設置予定の商業施設数は、１月２７日時点の情報に基づくものであり、変更の可能性があります。

【「投票所」設置状況】

全国 １５８カ所（１月２７日時点）

※期日前投票所の設置期間は投票所により異なります。

※バスなどの移動式投票所は数に含みません。

投票所の区分

○：期日前投票所（１４４カ所）

●：当日投票所（５カ所）

◎：期日前投票所・当日投票所（９カ所）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5591_1_76e0dc7b243430886cfff4895eee18cd.jpg?v=202601270621 ]