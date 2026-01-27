『ガールズ＆パンツァー 最終章』「大洗女子学園」「黒森峰女学園」流通限定“刺繍ネックウォーマー”が二次元コスパより登場！【株式会社コスパ】

『ガールズ＆パンツァー 最終章』「大洗女子学園」「黒森峰女学園」流通限定“刺繍ネックウォーマー”が二次元コスパより登場！

コスパグループ株式会社

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、「大洗女子学園」「黒森峰女学園」の流通限定ネックウォーマーが登場。

各校の校章は刺繍で表現し贅沢に仕上がりました。

保温性抜群で、日常使いはもちろんアウトドアでも活躍できるアイテムです。

2025年度生産分はなくなり次第終了となりますので早めのチェックがお薦めです。

2026年2月中旬発売予定で予約受付中。

◆二次元コスパ／『ガールズ＆パンツァー 最終章』商品情報はこちら

https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01125/mode/series

■商品情報

商品名：★限定★【流通限定】大洗女子学園 刺繍ネックウォーマー

発売日：2026年2月中旬予定

サイズ：（約）幅29cm×高さ20cm ※商品によって異なります

素材：表地（綿82%、ポリエステル18%）、内生地（ポリエステル100%）

価格：3,520円（税込）

【2025年度生産分 数量限定】

こちらの商品は【2025年度生産分 数量限定】です。

上限数に達し次第、本年度分の受付は終了となります。

＜予約受付期間＞

2026年1月22日（木）18時～

＜発売時期＞

2026年2月中旬

・〈コスパ オンラインショップ〉

・〈ジーストア・ドット・コム〉

・〈大洗ガルパンギャラリー〉

※在庫状況により、一部イベント・コスパオフィシャルショップ等にて販売する可能性がございます。

※一度品切れとなった場合も、予告なく後日受付を再開させていただく場合がございます。

※2025年度以降の販売は現在未定となっております。

保温性抜群。

日常使いでも、アウトドアでも活躍！

・大洗女子学園の校章を刺繍で表現。

・毛玉やホコリがつきにくく、型崩れしにくい素材。綿混素材ならではのやわらかさで、首元に快適にフィットします。

・裏地（肌に触れる面）は起毛素材を採用。ふんわりとした肌ざわりと抜群の保温力で、寒い季節の外出を快適にサポートします。

・背面にはドローコード付きで、自分に合わせた着け心地に調整可能。

・筒状の造りは首元にしっかりフィットするため動きを邪魔しません。日常使いはもろん、スポーツやアウトドアなどアクティブなシーンでも活躍します。

・使わないときはコンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。

商品名：★限定★【流通限定】黒森峰女学園 刺繍ネックウォーマー

発売日：2026年2月中旬予定

サイズ：（約）幅29cm×高さ20cm ※商品によって異なります

素材：表地（綿82%、ポリエステル18%）、内生地（ポリエステル100%）

価格：3,520円（税込）

【2025年度生産分 数量限定】

こちらの商品は【2025年度生産分 数量限定】です。

上限数に達し次第、本年度分の受付は終了となります。

＜予約受付期間＞

2026年1月22日（木）18時～

＜発売時期＞

2026年2月中旬

・〈コスパ オンラインショップ〉

・〈ジーストア・ドット・コム〉

・〈大洗ガルパンギャラリー〉

※在庫状況により、一部イベント・コスパオフィシャルショップ等にて販売する可能性がございます。

※一度品切れとなった場合も、予告なく後日受付を再開させていただく場合がございます。

※2025年度以降の販売は現在未定となっております。

保温性抜群。

日常使いでも、アウトドアでも活躍！

・黒森峰女学園の校章を刺繍で表現。

・毛玉やホコリがつきにくく、型崩れしにくい素材。綿混素材ならではのやわらかさで、首元に快適にフィットします。

・裏地（肌に触れる面）は起毛素材を採用。ふんわりとした肌ざわりと抜群の保温力で、寒い季節の外出を快適にサポートします。

・背面にはドローコード付きで、自分に合わせた着け心地に調整可能。

・筒状の造りは首元にしっかりフィットするため動きを邪魔しません。日常使いはもろん、スポーツやアウトドアなどアクティブなシーンでも活躍します。

・使わないときはコンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。

──ネックウォーマー仕様──

■権利表記

(C) GIRLS und PANZER Finale Projekt

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

X ／ https://x.com/cos_patio

Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパティオ公式サイト https://www.cospa.com/cospatio/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/