i-dle、新鋭ラッパーskaiwaterとコラボした2026年1発目となる新曲『Mono（Feat. skaiwater）』リリース

株式会社CUBE ENTERTAINMENT JAPAN

i-dle（読み：アイドゥル）が、2026年一発目の新曲となるデジタルシングル「Mono（Feat. skaiwater）」をデジタルリリースし、本格的な活動をスタートさせた。

「Mono（Feat. skaiwater）」は、イギリス出身のラッパーskaiwaterがフィーチャリングとして参加。独特な音色とラップで注目を集めるskaiwaterと、K-POPトップガールズグループのコラボレーションは、グローバルなヒップホップファンの間でも大きな関心を集めており、音楽の本質に向き合うi-dleの思考と情熱が込められた楽曲。「Queencard」に代表される華やかなスタイルとは対照的な、ミニマルで洗練されたビートが印象的で、他人の視線から離れ、自分自身の本質に耳を傾けるべきだというメッセージを、簡潔かつ明確に伝えている。

楽曲公開と併せて発表されたMusic Videoは、ブラックとホワイトを基調とした背景の中で、独自の映像美が際立つ作品に仕上がっている。巨大な円形キャンバスの上でそれぞれのパターンを描き、人々の中で自分だけのリズムを歌うi-dleの姿が描かれているほか、メガクルーが登場する圧巻のダンスシーンも見どころだ。

また、i-dleは韓国・ソウル公演（2月21日＆22日）を皮切りに、ワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を開催。その後、台北、バンコク、メルボルン、シドニー、シンガポール、横浜、香港など、アジアおよびオセアニア地域の主要都市を巡る予定で、日本は横浜Kアリーナ横浜での2DAYS公演を行うことが既にオフィシャルより発表されている。追加都市および公演日程は今後発表される予定となっている。

【リリース概要】

2026年1月27日(火)

i-dle

「Mono（Feat. skaiwater）」

配信リンク： https://i-dlejp.lnk.to/MONOPR

■関連VIDEO link

'Mono (Feat. skaiwater)' Official Music Video

YouTubeリンク：https://youtu.be/DYgE3SGPEqk

【日本公演情報】

2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]

■開催日程

Kアリーナ横浜

2026年6月20日 (土) ※詳細後日発表

2026年6月21日 (日) ※詳細後日発表

■チケット情報

※後日発表予定

【アーティスト情報】

■i-dle（読み：アイドゥル）

韓国発のグローバルガールズグループとして2018年5月に韓国でデビュー、2019年7月には日本メジャーデビューを果たした。デビューと同時に新人賞9冠に輝き、音楽性とセルフプロデュース力で韓国国内を問わず海外からも注目を集めている。

2022年以降も「TOMBOY」 「Nxde」 「Queencard」など多数のヒットを記録し、YouTubeでは1億回再生超えのパフォーマンス映像2本とミュージックビデオ12本を含む、合計14本を保有。2024年の2nd Full Album 『2』では初動153万枚を突破し、日本公演を含むワールドツアーも成功させた。

2025年5月、グループ名を「i-dle」として新たに始動し、8th Mini Album 『We are』をリリース。同年8月には「SUMMER SONIC 2025」への出演も果たし、10月にはJAPAN 1st EP「i-dle」を発表。初となるジャパンツアー「2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]」を成功に収めた。

2026年にワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を開催する。

【関連リンク】

■JAPAN HP：https://i-dle.cubeent.co.jp/

■JAPAN X：https://twitter.com/i_dle_JP

■JAPAN FC：https://neverland-japan.com/

■Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCritGVo7pLJLUS8wEu32vow

■TikTok：https://www.tiktok.com/@official_i_dle

■Instagram：https://www.instagram.com/i_dle_official

■ WMJ HP：https://wmg.jp/idle/