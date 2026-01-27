株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下｢当社｣)は、中外鉱業株式会社(本社：東京都千代田区 代表取締役社長：西元 丈夫)の全面協力のもと、GiGOグループのお店において、2026年1月31日(土)より、週刊少年ジャンプにて連載された許斐 剛による少年漫画『テニスの王子様』を舞台化した、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs四天宝寺POP UP SHOPを開催いたします。ここでしか手に入れられないグッズを多数ご用意しておりますので、是非とも足をお運びください。

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs四天宝寺 POP UP SHOP実施概要

■開催期間：2026年1月31日(土)～2026年3月29日(日)■POP UP SHOP情報ページhttps://www.chugai-contents.jp/blog/event/tennimu_shitenhoji/■開催店舗・営業時間・2026年1月31日(土)～2月15日(日)開催店舗：GiGO総本店 開催時間：10:00～21:00 店舗X：https://x.com/GiGO_Sohonten・2026年2月21日(土)～3月8日(日)開催店舗：GiGO大阪道頓堀本店開催時間：10:00～21:00店舗X：https://x.com/GiGO_Dotonbori・2026年3月14日(土)～3月29日(日)開催店舗：GiGO池袋3号館開催時間：10:00～21:00店舗X：https://x.com/GiGOikebukuro_3

お取扱商品

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs四天宝寺 POP UP SHOPグッズを数多く取り揃えております。実施期間・開催場所は別途ご参照ください。

※ポスターの商品画像は一例です。各会場に商品を取り揃えていることを保証するものではございません。予めご了承ください。

会場購入者特典

■おなまえシール：

期間中、対象商品お買い上げ2,000円(税込)ごとにおなまえシール(全27種)をランダムで1枚プレゼントいたします。※お会計を複数回に分けてのご精算は出来ません。※おなまえシールは各会場ともに数量限定。なくなり次第、終了となります。

■サイン入りポラショットプレゼントキャンペーン：

期間中、対象商品お買い上げ3,000円(税込)ごとにお渡しする応募ハガキに必要事項を記載の上、切手を貼ってご投函ください。会期終了後、厳正なる抽選の上、出演キャストのサイン入りポラショットをプレゼントいたします。

※画像・イラストはイメージです。

≪POP UP SHOPに関する注意事項≫

・より多くの方にご購入いただけるよう1会計あたりの個数制限を変更する場合がございます。・整理券の有無・配布方法・集合場所・再整列可否は店舗ごとに異なります。各店舗の掲示・公式案内をご確認ください。・整理券対応中は、整理券をお持ちの方のみご入場できますので、予めご了承ください。・整理券対応中は、整理券1枚につき1会計のご案内とさせていただきます。・整理券はご入場・ご購入を保証するものではありません。(入荷・混雑状況によりご案内できない場合があります)・転売目的での購入はご遠慮ください。・内容に関して変更や中止となる場合がございます。・商品数には限りがございます。売り切れの際はご購入いただけない場合もございますので予めご了承ください。・混雑状況により、店舗へのご案内を制限させていただく場合がございます。・商品のお取り置きはお受けしておりません。・不良品以外の返品・交換はできかねますのでご了承ください。・お支払い方法は店舗ごとに異なります(現金／クレジット／交通系IC／QR決済 等)。対応ブランドは各店舗掲示をご確認ください。・お買い求めいただいた商品・数量・お釣銭などは、必ずその場でご確認ください。・「特典おなまえシール」及び「サイン入りポラショットプレゼントキャンペーン」のお渡しはお会計を複数回に分けてご精算は出来ません。・サイン入りポラショットプレゼントキャンペーンへのご参加は日本国内に住所をお持ちの方のみご参加できます。その他の諸注意を事前に必ずご確認ください。・店舗内及び付近でのトレーディング行為などは他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。

著作権表記

©許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2601/tennimu/