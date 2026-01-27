株式会社フロンティアワークスが運営する「Star Flowers」、横浜・Kアリーナで開催されたシンガーソングライター優里さんの「YUURI ASIATOUR 2025」でフラワーオブジェを制作・展示

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークスが運営するロスフラワー・プロジェクト「Star Flowers」は、2025年12月20日・21日に横浜・Kアリーナで開催されたシンガーソングライター優里さんの「YUURI ASIATOUR 2025」において、フラワーオブジェの制作・展示を行いました。

「Star Flowers」はアーティストやファンの想いを形にし、資源を無駄にせずアップサイクルすることで社会に還元することを目的としたロスフラワー・プロジェクトです。これまで廃棄されてきた祝花や楽屋花に新たな価値を与え、持続可能な社会づくりに貢献しています。

＜優里さんとファンへの感謝を込めたコラボレーション＞

今回「Star Flowers」の活動に賛同いただいた優里さんから

「いつも応援してくれているファンへ感謝の気持ちを込めたプレゼントを贈りたい」というご依頼をいただきました。優里さんの代表曲「ドライフラワー」にちなみ、ドライフラワーをふんだんに使用した特別なフラワーオブジェを制作いたしました。

＜福祉団体との連携による社会貢献＞

制作はクリエイティブフローリストチーム「dodoTokyo」が担当し、使用した花材はイベント終了後、障がいのある方が地域で暮らし、働くことを支援する福祉団体「一般社団法人アプローズ」様に提供いたします。同団体では、障がい者スタッフが花を使った製品づくりに携わっており、その売上は全額工賃(給与)として還元されています。

このように「Star Flowers」は花を通じた資源循環と福祉支援を同時に実現し、アーティストとファン、そして社会をつなぐ持続可能な取り組みを推進しています。

当日は来場した多くのファンの方々に優里さんからの心のこもったプレゼントを喜んでいただき、会場は温かい雰囲気に包まれました。

＜Star Flowersとは＞

株式会社フロンティアワークスが運営するロスフラワープロジェクト。

アーティストやそのファンの気持ちを形にし、資源を無駄にせずアップサイクルして社会還元することを目的とした祝花、フラワーオブジェの制作を行っています。

https://www.star-flowers.com/

＜一般社団法人アプローズとは＞

障がいのある方が地域で暮らし、働き、自らの夢をかなえることを支援する法人。

自らも絶えず創造、挑戦し、ともに成長し続けます。

アプローズの運営する障がい者福祉施設「アプローズ南青山」では、フラワーショップ（アトリエ）を営んでおり、こころやからだに障がいのあるスタッフが働いています。

企業や個人のお客様からご注文いただいたお花を、個性豊かでクリエイティブなスタッフたちがオーダーメイドで製作し受付花やイベント用などに飾られています。

アプローズは花を通じたウェルフェアトレード（「Welfare =社会福祉」と「Fair Trade =公平な取引」をかけ合わせた造語）を提唱しています。

ウェルフェアトレードとは、社会的弱者と言われる方たちが作る製品を、適正価格で購入できる仕組みを実現させる支援活動のことです。

お花の売上利益をすべて障がい者スタッフの工賃（給与）として還元することで、

彼らが働くことに生きがいと喜びを得て自立できるよう支援しています。

https://applause-aoyama.com/

＜dodo Tokyoとは＞

ー世界観とストーリーで心を動かすフラワーアーティストー

dodotokyoは日本伝統競技の剣道、弓道を行う武道家によって結成されたフローリストユニットです。

空間装飾、イベント演出、ウェディング装飾、商業施設ディスプレイ、ワークショップ企画など、花と植物を活用したトータルクリエイティブサービスを提供しています。

企業ブランディングやプロモーションとの親和性も高く、ブランド価値を高める独自の表現で、視覚と体験に訴える空間づくりを実現します。

2022年より大田区京浜島工場にてアトリエを構え、世界第二位の花流通を誇る大田花市場から一番近い花職人として、『花と笑いとサプライズ』をモットーに、花を通して依頼主と見る人々の心を動かし結びつける活動をしています。

https://dodotokyo.com

●PROFILE 優里

1994年3月23日、千葉県出身。あらゆる楽曲を“優里の世界”として歌いこなす力強い歌声を持つシンガーソングライター。2019年にSNSを中心に歌唱動画の投稿をスタートさせ、2020年8月に配信限定シングル『ピーターパン』でメジャーデビュー。ストリーミング累計11億回再生を突破した『ドライフラワー』をはじめ、これまで数々のヒット曲を発表している。

＜株式会社フロンティアワークスとは＞

私たちは、Blu-ray・DVD・CD・書籍・雑誌・ゲーム・ラジオ番組・グッズ・各種イベント・ミュージカル等の企画、制作、販売および映画配給など多岐にわたる事業を展開しており、お客様へ満足度の高い、エンターテインメントコンテンツを常に提供する会社を目指します。

そして、エンターテインメントコンテンツを提供する会社として、変化する時代や取り巻く環境に健全な危機感と前向きな考えを持ち、対応、進化をし続けることを使命としています。

https://www.fwinc.co.jp/

