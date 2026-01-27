株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役岩上敦宏 以下アニプレックス）は、ゲーム『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』において、1月20日（火）より、リリース0.5周年を記念して、各種キャンペーンやアップデートを行いました。

合計100回分！1日1回無料10連ガチャ開催！

0.5周年を記念して1日1回無料10連ガチャを開催します。最大で10回、合計100連分回すことが出来ます。こちらのガチャからは、通常のオルタナガチャで排出されるSSRキャラクターに加え、シーズン1限定SSRキャラクターの、杜山しえみ(水着)、奥村燐(水着)、奥村雪男(水着)、居切一飛(スポーツウェア)、宝ねむがラインナップに登場します。開催期間：2月17日（火）11:59まで。

0.5周年記念！豪華アイテムをプレゼント！

0.5周年を記念して、魔輝石(無償)3,000個を含む豪華アイテムをプレゼントいたします。受け取り忘れ無いようお気を付けください。

メインシナリオ4章公開！

メインシナリオ4章が公開されました。▼あらすじ強敵・烏天狗（マルファス）の祓魔を終えたことで、 百彩楼閣炎上に始まった花紋の悪魔にまつわる一連の事件は、 ようやく終りを迎えた。特立捜査係はその功績を認められ、特別休暇を与えられることとなる。それは、立捜メンバーで過ごす初めての長期休暇だった……

ギルド機能追加！

ユーザー同士とチームを組めるギルド機能が追加されました。ギルドに加入すると対抗戦や集団祓魔訓練など特別なクエストやミッションを受ける事が出来るのでぜひプレイしてみてください。

マイルームに新ちびキャラが追加！

マイルーム機能から新たに勝呂竜士、三輪子猫丸、霧隠シュラ、子盛時令のちびキャラが追加されました。さらに今回のちびキャラ追加を記念して、ちびキャラを獲得できるガチャで使用するメフィポンコインを30枚プレゼントいたします。この機会にぜひ新たなちびキャラをゲットしてください。

PC版がリリース！

『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』のPC版がリリースされました。青の祓魔師の世界をより高解像度でお楽しみただけます。また、一部ゲームコントローラーにも対応しており、より爽快にプレイ頂けます。対応スペックの詳細は公式サイトをご確認ください。その他、各種詳細につきましてはゲーム内お知らせをご確認ください。

『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』概要

■タイトル：オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-■ジャンル：3DアクションRPG■対応OS：iOS・Android・Windows■ストアURL・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/6743742870 ・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.aoex.jp■公式HP：https://game.ao-ex.com/ ■公式X（旧Twitter）：@aoex_game （https://twitter.com/aoex_game） 推奨ハッシュタグ：#オルエク■公式Discord：https://discord.gg/afpphpPSCr ■公式Tiktok：@aoex_game （https://www.tiktok.com/@aoex_game）■スタッフ原作：加藤和恵（集英社「ジャンプSQ.」連載）オリジナルキャラクターデザイン統括／一部デザイン監修：加藤和恵オリジナルキャラクター原案・衣装デザイン：小田マリオリジナル悪魔・呪物デザイン：落合まこ（CyDesignation）呪物デザイン：一芒主題歌：「彩られた理想へ」梟note／作詞・作曲：梟note／編曲：knoak挿入歌：「空の在処」作詞：古屋 真／作曲・編曲：原田萌喜BGM：千葉"naotyu-"直樹、秦麻美子、Selin徳田しずか、小澤享平、井上泰久、古屋沙樹（RightTracks Inc.）近藤世真、日高勇輝、堀川大翼、Seonoo Kim（Elements Garden）開発：bilibili開発サポート：KLab Chinaローカライズ／運営：THE FIRST配信：アニプレックス