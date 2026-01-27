仮面ライダー ザ ダイナー/スーパー戦隊レストラン「セレクションメニュー 2026」開催決定！！

株式会社NSグループ

2026年1月29日（木）～3月2日（月）の期間、「仮面ライダー ザ ダイナー」「スーパー戦隊レストラン」にて、期間限定のスペシャル企画『セレクションメニュー2026』を開催いたします！



さらに、パセラ池袋本店・パセラ横浜関内店でも同時開催！

加えて、2月2日（月）～2月5日（木）の期間中は、

グレースバリ横浜関内店にてスペシャルコラボカフェも実施いたします！

シリーズの名作・名キャラクターをテーマにした特別メニューをぜひご堪能ください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



■カラオケルームでコラボメニューを楽しもう！

実施店舗 カラオケパセラ池袋本店

カラオケパセラ横浜関内店



カラオケも楽しみたい！大画面で映像作品を楽しみたい！個室で周りを気にせず楽しみたい方にオススメです。

■コラボカフェで楽しもう！

実施店舗 グレースバリ ルフール （カラオケパセラ横浜関内店 8F）

コラボカフェ 開催期間：2/2（月）～2/5（木）



チャージ 大人700円 小学生まで500円 （2才以下無料）

来店ノベルティ 番組名ストローチャーム（ランダムで1つプレゼント！）

「仮面ライダーシリーズ」か「スーパー戦隊シリーズ」をお選びいただけます。

※来店ストローチャームはコラボカフェ利用者のみの特典です。

メニュー（カラオケ・コラボカフェ共通）

◆仮面ライダーシリーズのメニュー

◆スーパー戦隊シリーズのメニュー

＜カラオケ＞

※予約なしでもコラボメニューのご注文ができます。

※ルームは1名からご利用できます。

※ご注文はコラボ開催店舗の全室から注文可能です。

ノベルティ

コラボメニュー1品ご注文につき1枚、オリジナルコースター(全7種)をランダムでプレゼント！

※仮面ライダーメニュー/スーパー戦隊メニューそれぞれメニューに合わせた特典をお届けいたします。

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※数量に限りがございますので、無くなり次第引換券対応となる場合がございます。

販売数分増刷はいたしますが後日店頭での受け渡しとなりますので予めご了承ください。

※特典に傷や汚れなどがあった場合、交換はその場限りとなりますので、予めご了承ください。

※原則として、お客さまのご都合による特典の交換はお受けできません。

詳細を見る :https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/7789/

