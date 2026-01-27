https://line.me/R/ti/p/@651aykmn

木更津市を拠点に睡眠特化健康住宅を提供するクローバー建築株式会社（所在地：千葉県木更津市｜代表：三木 義進）は、睡眠特化健康住宅をコンセプトにした住環境体験イベントを開催しています。住まいの性能だけでなく、日々の暮らしの質、眠り、空気、心地よさまで含めた“健康的な暮らし”を体感できる内容として、2月1日（日）・8日（日）に体感会を実施します。2月1日カラーリスト体験 × 睡眠特化健康住宅 体感会予約はこちら：https://clover-arc.com/model_house_ex_reservation/2月8日速読体験 × 睡眠特化健康住宅 体感会予約はこちら：https://clover-arc.com/model_house_ex_reservation/体感会についてのご質問は公式LINEからhttps://line.me/R/ti/p/@651aykmn

■ クローバー建築が提案する「睡眠特化健康住宅」とは

クローバー建築では、住宅を単なる「住む箱」ではなく、人のコンディションを整える環境だと考えています。・よく眠れること・朝、体が軽く感じられること・家にいるだけで心が落ち着くことこうした感覚は、間取りやデザインだけでなく、住まいの空気・温度・音・湿度といった環境要素が大きく関わっています。私たちは、家の中どこにいても快適さを感じられる住環境を整えることで、住む人が「心と体が自然と整う暮らし」を送れる住宅を睡眠特化健康住宅として提案しています。

■ 睡眠と住環境の関係性に着目した理由

現代人は、知らず知らずのうちに・温度差・乾燥・エアコンの風や音・空気のよどみといった住環境ストレスにさらされています。これらは、眠りの質を下げるだけでなく、疲労感や集中力の低下、気分の乱れにも影響を与えます。クローバー建築では、こうした課題に向き合い、「よく眠れること」「自然と整うこと」こそが、人生の豊かさにつながる。という考えのもと、住宅づくりを行っています。

■ 2月1日開催：カラーリスト体験 × 睡眠特化健康住宅

2月1日の体感会では、色彩心理セラピスト・岸本麻里氏を迎え、カラーリスト体験を実施します。【体験内容（選択制）】・親子ぬりえカラーセラピー診断・パーソナルプチカラー診断色は、無意識の感情や体調と深く結びついています。睡眠特化健康住宅という穏やかな空間の中で体験することで、色が持つ心理的な作用を、より自然に感じていただけます。開催時間：10:00～16:00（12:00-13:00休憩｜最終受付15:00）参加費：無料体験時間：各回20分程度予約：予約優先（当日参加可）予約はこちら：https://clover-arc.com/model_house_ex_reservation/会場：クローバー建築 体感モデルハウス所在地：千葉県木更津市真里谷252-4

■ 2月8日開催：速読体験 × 睡眠特化健康住宅

2月8日には、速読体験を実施します。静かで温度差のない住環境だからこそ、集中しやすさや思考のクリアさを体感できる内容です。睡眠の質が整う住環境は、日中の集中力や判断力にもつながります。「住まいが人のパフォーマンスを支えている」ことを、体験を通じて実感していただけます。開催時間：10:00～16:00（12:00-13:00休憩｜最終受付15:00）参加費：3000円→ご予約の方無料とさせていただきます！体験時間：各回90分程度(ご説明時間含む)予約：予約優先（当日参加可）予約はこちら：https://clover-arc.com/model_house_ex_reservation/会場：クローバー建築 体感モデルハウス所在地：千葉県木更津市真里谷252-4

■ 過去開催の様子｜1月25日 アーユルヴェーダ体験 × 睡眠特化健康住宅 体感会

1月25日には、「アーユルヴェーダ体験（アロマ＆ヘッドスパ）× 睡眠特化健康住宅」 をテーマにした体感会を開催しました。無風・無音の全館空調「F-CON」によって整えられた空間の中で、アロマの香りとヘッドスパによるやさしい刺激が重なり、参加者が自然と深いリラックス状態に入っていく様子が印象的でした。「室内のどこにいても寒さや乾燥を感じない」「音がなく、頭が静かになる」「施術後も体が軽い感覚が続いた」

といった声も聞かれ、住環境そのものが心と体に与える影響の大きさを実感する機会となりました。この体験会は、クローバー建築が提案する“よく眠れること”“心と体が自然と整うこと”を軸にした睡眠特化健康住宅 の考え方を、来場者が五感で理解できる場となっています。

■クローバー建築の「睡眠特化健康住宅」を支える独自システム

クローバー建築が提案する「睡眠特化健康住宅」は、単に高性能な設備を導入する住宅ではありません。人が最も無防備になる「眠り」の時間を、住環境から支えることを起点に設計された、クローバー建築独自の住まいづくりです。最大の特長は、輻射式冷暖房を採用した無風・無音の全館空調システム。エアコンのように風を出さず、室内全体を包み込むように温度を整えることで、乾燥や冷暖房ムラ、気流による不快感を抑え、家の中どこにいても穏やかな体感を実現します。さらに、室内仕上げには漆喰などの自然素材を取り入れ、湿度の調整や空気の質にも配慮。温度・湿度・空気・音といった要素を一つのシステムとして設計することで、「よく眠れる」「自然と心と体が整う」住環境をつくり上げています。これらを単体で組み合わせるのではなく、設計・施工・素材選定まで一貫して最適化する独自の設計思想こそが、クローバー建築の「睡眠特化健康住宅」です。住む人が意識しなくても、家にいるだけで深呼吸でき、体の力が抜け、一日の終わりに自然と眠りに向かえる。その積み重ねが、人生の質を高めるとクローバー建築は考えています。

■ 代表取締役 三木義進 コメント

私たちが住環境と健康の関係に強く向き合うようになったきっかけは、実は自分たちの家族でした。子どもがアレルギーを持っており、空気環境や室内の快適さが体調に影響しているのではないかと感じていたからです。そこで、風や音のない全館空調システムを取り入れた住まいに変えたところ、生活環境が大きく変わり、日常の過ごしやすさや体調面でも前向きな変化を感じるようになりました。この経験から、住まいは「ただ暮らす場所」ではなく、心と体を整え、人生の質を支える大切な環境だと実感しています。私たちは、家の中どこにいても快適な住環境を整えることで、住む人が自然と笑顔になり、人生の豊かさを感じられる住まいを届けたいと考えています。

■ 会社概要

クローバー建築株式会社は、千葉県木更津市を拠点に、睡眠特化健康住宅をコンセプトとした住まいづくりを行う建築会社です。無風・無音の全館空調「F-CON」を採用し、家の中どこにいても快適な空気環境を実現。住環境から心と体を整え、人生の豊かさにつながる暮らしを提案しています。会社名：クローバー建築株式会社所在地：〒292-0201 千葉県木更津市真里谷252-4代表者：代表取締役 三木 義進事業内容：住宅設計・施工、リフォーム、全館空調住宅の設計・施工公式サイト：https://clover-arc.com