全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、合同会社TOKYO MYSTERY CIRCUSが運営する、世界初・国内最大となる"謎"のテーマパーク「TOKYO MYSTERY CIRCUS（以下、東京ミステリーサーカス）」内の「謎専門書店 らんぷ堂」にて、2026年2月3日(火)より「“何か”の果てをのぞいてみよう！ 極みの世界フェア」を開催することを発表いたします。★「謎専門書店 らんぷ堂」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp/lampdou/

「らんぷ堂」は、リアル脱出ゲームなど数々の体験型イベントを手掛けてきたSCRAPがプロデュースする書店です。これまで数多のイベントを通じて“物語体験”を提供してきたSCRAPが、丁寧にセレクトした書籍や雑貨に思いを託し、お客さまが新たな“物語体験”と出会える場所として、21年8月に東京ミステリーサーカスに開店しました。2026年2月、らんぷ堂ではまだ見ぬ世界を垣間見ることのできる、“極みの世界”をテーマにしたフェアを開催します。 特定の競技、学問、芸術、あるいは未踏の地。人生のすべてを捧げて“何か”を極めた人たちだけが見ることができる景色に、触れてみませんか？ 本フェアでは、そんな各界の「果て」を描いた書籍やゲームを厳選し、みなさまを未知なる領域へと誘います。特定の商品を求めて利用するネットショップでは、なかなか知らなかった作品たちに出会うことができません。ふらりと立ち寄ることで、そしてここで開催されるイベントに参加することで、みなさまが新たな“物語体験”と出会える場所にしたい。そんな思いを込め、SCRAPが自信をもってお届けする「謎専門書店 らんぷ堂」に、今後もどうぞご期待ください。

「謎専門書店 らんぷ堂」2026年2月開催フェア概要

「謎専門書店 らんぷ堂」では、2026年2月に以下のフェアを開催いたします。あなたに最適な“物語体験”との出会いがありますように。■“何か”の果てをのぞいてみよう！ 極みの世界フェア世界の果てを描いたものに、惹かれませんか？ なかなか触れられない世界だからこそ憧れる、各界の“究極”にまつわる本やゲームを集めました。2026年、あなたも極めませんか？開催期間：2026年2月3日(火)～3月1日(日)「謎専門書店 らんぷ堂」フェア詳細ページ：https://mysterycircus.jp/topics/9083

〈補足情報〉謎専門書店 らんぷ堂とは

リアル脱出ゲームのSCRAPが丁寧にセレクトした書籍や雑貨を扱う書店。物語体験が好きな方、謎解きが好きな方はもちろん、謎づくりに興味がある方、ちょっと変わったアイテムに興味がある方、そして何気なく立ち寄った方にも、新たな物語や作品との“出会い”を提供する。また、らんぷ堂でしか遊べないイベント「らんぷ堂謎解きシリーズ」も常時開催。■所在地：東京ミステリーサーカス1F■営業時間：平日11:30～22:00／土日祝 9:20～22:00 ※東京ミステリーサーカス営業時間に準ずる ※ただし12月31日(水)9:20～20:00、1月1日(木)12:00～20:00☆「謎専門書店 らんぷ堂」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp/lampdou/☆「謎専門書店 らんぷ堂」公式Xアカウント：http://x.com/Lampdou☆「謎専門書店 らんぷ堂」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/lampdou/

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験… そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine