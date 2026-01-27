【最大38％OFF】メンズ脱毛サロン「メンズクリア」が「冬の潤いキャンペーン」を期間限定で開始いたしました

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営するメンズ脱毛サロン「メンズクリア」は、2026年1月31日（土）までの期間中、全国のメンズクリアにて、スキンケアブランド「C's（シーズ）」の「冬の潤いキャンペーン」を開催いたします。

◇手軽に始められる保湿ケア―――

冬の潤いキャンペーン

デートや商談など、“人”に会うその瞬間。

今の肌で、自信をもって会いに行けますか？

「清潔感」が第一印象を左右する重要な要素であることは、いまや多くの人にとって共通認識になりつつあります。とはいえ、忙しい毎日の中で、丁寧なスキンケアに時間をかけるのは簡単ではありません。

「あと少し、肌に自信が持てたら、もっと自然に振る舞えるのに」。

そんな“ここぞ”という日の身だしなみを支えるために、メンズクリアでは「手軽に始められる保湿ケア」をコンセプトに、期間限定で冬の潤いキャンペーンを開催いたします。

この機会に、ぜひ“自信をつけるための保湿習慣”を始めてみませんか？

C's｜FACE MASK（フェイスマスク）

C’sフェイスマスクは、

「貼るだけ・短時間」で肌を整える男性向けフェイスマスク。

・お風呂上がり

・ヒゲ剃り後

・脱毛施術のアフターケア

スキンケアが面倒な日でも、最低限の清潔感はキープしたい。そんな男性の“習慣用保湿”として設計されています。

本キャンペーンでは、

日常使いしやすい「C’sフェイスマスク」をまとめてお得にご購入いただけます。

HADA TERASU｜BIO CELLULOSE FACE MASK（フェイスマスク）

「ここぞ」という日に使ってほしい

大切な予定の前や、肌の調子を一段階引き上げたい日には、バイオセルロースフェイスマスクを。

天然由来のナノ繊維シートを採用した美容マスクが、”新感覚”のフィット感で肌にぴたりと密着。

うるおいをしっかり閉じ込め、

なめらかで整った印象の肌へ導きます。

「今日は大事な人に会う」

「少しでも印象を良く見せたい」

そんな日の、

“勝負前ケア”としておすすめです。

▼BIO CELLULOSE FACE MASK（フェイスマスク）の使用方法

HADA TERASU｜LIP BALM（リップバーム）

意外と見られている、唇の印象

カサついた唇は、それだけで疲れて見えたり、不潔な印象を与えてしまうことも。このリップバームは、加水分解ウマ羊膜エキス（保湿成分）※を配合し、乾燥・荒れを防ぎながら自然なツヤ感をプラス。

・会話中

・接客時

・デートや商談

「何か塗ってる感」は出さずに、きちんと整って見える男性のためのリップケアです。

※プラセンタよりも希少性が高いとされる保湿成分

◇「冬の潤いキャンペーン」概要

【開催期間】

2026年1月17日（土）～1月31日（土）まで

【販売場所】

全国のメンズクリア

※ 全て税込価格です。

■ C's（シーズ）とは

「第一印象を磨く、男のスキンケア」をコンセプトに掲げ、メンズ脱毛業界で店舗数NO.1*¹を誇る「メンズクリア」が監修した男性向けスキンケアブランドです。

男性の肌は一般的に皮脂が多くテカリやすい一方、水分が不足しがちで乾燥しやすく、インナードライになりやすい特徴があります。そこで、メンズクリアは脱毛の成功において重要な要素でもある「肌の潤い」に着目し、保湿成分を豊富に配合しました。このスキンケアブランドは、ご使用いただいた男性の第一印象を「清潔感のある姿」へと導くことを目指しています。

C's（シーズ）各商品

*¹ 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社 調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

スキンケアブランド「C's（シーズ）」 :https://mensclear-shop.com/shop

■スキンケアブランド「C’s（シーズ）」セット商品概要

C's｜FACE MASK（フェイスマスク）

加水分解ウマ羊膜エキス、遺伝子組み換えオリゴペプチド、パンテノール美容成分等、全32種類の美容エキスを贅沢に配合したALL in ONEフェイスマスク。顔全体に潤いを与え、肌荒れもケア。貴重な羊膜エキスも豊富に含み、エイジングケアにも期待。何度も見たくなる素肌を求める方におすすめの自信作です。

HADA TERASU｜BIO CELLULOSE FACE MASK（フェイスマスク）

肌にしっかり密着するバイオセルロース素材を使用したフェイスマスクです。余分な皮脂や汚れを吸着しながら、貼るだけでうるおいを与え、保湿と角質ケアを同時にサポートします。プラセンタエキス（保湿成分）配合により、保湿成分が角質層まで浸透し、乾燥による肌荒れを防ぎます。また、肌に近い素材特性を持ち、刺激が少ない設計のため、乾燥や敏感肌が気になる方にも使いやすいフェイスマスクです。

HADA TERASU｜LIP BALM（リップバーム）

保湿作用のある加水分解ウマ羊膜エキス（保湿成分）をはじめ、複数の保湿成分を配合したリップバームです。乾燥しやすい唇にうるおいを与え、乾燥から守りながら、口周りの保湿ケアとしても使用いただけます。唇のカサつきが気になる方や、日常的な乾燥対策をしたい方に向けて、うるおいを与え、なめらかな唇印象をサポートするアイテムです。

■【メンズ脱毛サロンGoogle口コミ数NO.1*²】のメンズクリア

店舗の様子

47都道府県全エリアに出店を達成した男性専用の脱⽑サロン「メンズクリア」。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年にメンズクリア1号店を出店。2025年10月には創業12周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1*¹の店舗数を誇るまで成長、同年6月には累計会員数が37万人*³を突破し、グループ全体の脱毛実績は1,000万回*⁴を達成しました。メンズクリアの脱毛は「IPL脱毛」と「SHR脱毛」を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*² 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手3社 調査方法：大手脱毛サロン3社（メンズクリア、リンクス、RBL）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

*³ 2025年4月時点

*⁴ 株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

