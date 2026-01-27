期間限定展示「未来のモビリティつくっちゃおう！」日本科学未来館で開催 ～「トヨタミライドン」も登場！

国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館

日本科学未来館（東京・お台場）は、期間限定展示「未来のモビリティつくっちゃおう！ ～ものづくりすごろく～」を2026年2月18日(水)～3月31日(火)に開催します。未来のモビリティ（移動手段）をテーマに、自由な発想から実現に至るものづくりのプロセスを、すごろく形式の展示で表しました。仲間を募り、技術を集め、試行錯誤を繰り返すなど、完成までの過程を表現したマス目をたどりながら、夢が実現されていく様子を思い描くことができます。また、夢の実現の象徴として、ゲーム『ポケットモンスター』に登場するミライドンをものづくりのちからで具現化した「トヨタミライドン」を会場の中央に展示。会期中、実際に試乗できるイベントも開催します。

ものづくりは、「こんなことができたらいいな」という私たちの素朴な夢から始まります。そこから実現に至るまでのプロセスを理解し、ものづくりに携わる技術者たちの人となりを知ることで、自由な発想から未来がつくられること、そして来場者自身も未来社会を創造する一員であると実感できる機会を提供します。

イベントページ： https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202602184381.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/63283/table/69_1_0e8756c7c3aa047c07ee1cb86161f7e5.jpg?v=202601270621 ]1． トークイベント「未来モビリティ“本気（マジ）”会議」

子どもの「あったらいいな」という夢を形にした「トヨタミライドン」を製造した技術者と、ロボット開発を手がける研究者を迎え、未来のモビリティを“本気”で語り合うトークイベントです。

開催日時： 2026 年2 月22 日(日) 14:00-15:00

会場： 日本科学未来館 3 階 コ・スタジオ

対象： 小学5 年生以上推奨

定員： 30 名（事前申込制、抽選）

参加費： 入館料のみ（大人630 円、18 歳以下210 円）

主催： 日本科学未来館

共催： トヨタ自動車株式会社

イベントページ： https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202602224382.html

2． 未来のモビリティのっちゃおう！ ～「トヨタミライドン」にライド！～

展示している「トヨタミライドン」に、実際に試乗できるイベントです。 ※走行はしません

開催日時： 2026 年3 月30 日(月)、31 日(火) 各日11:00-12:00、15:00-16:00

会期： 日本科学未来館 3 階 コ・スタジオ横 イベントスペース

対象： 身長制限（100ｃｍ以上）、体重制限（65kg 未満） ※自分で乗り降りできる方

定員： 各回15 組（事前申込制、抽選） ※1 組3 分、最大5 名まで

参加費： 入館料のみ（大人630 円、18 歳以下210 円）

主催： 日本科学未来館

共催： トヨタ自動車株式会社

イベントページ： https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202603304383.html

トヨタミライドン (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

「トヨタミライドン」とは

子どもが描いた1枚の「ミライドン」の絵をきっかけに始まった未来のモビリティ。「夢は実現できる」「想像が未来をつくる」ということを子どもたちに伝えるために、技術者たちがトヨタ自動車で培った技術を生かし、現実世界に誕生しました。

四足で歩行するリミテッドモードから、二輪バイクのようなドライブモードに変形し走行することができます。

※「ミライドン」は、2022年に発売されたビデオゲーム「ポケットモンスター バイオレット」に登場する伝説のポケモンです。

