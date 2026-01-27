【SMYTHSON】「日本橋三越本店」移設のお知らせ

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開する英国発のステーショナリー、レザーグッズブランド「SMYTHSON」（スマイソン）は、2026年2月5日（木）日本橋三越本店 本館2階にて売り場を移設し、装い新たにリニューアルオープンいたします。

(C)SMYTHSON

フロアはこれまでと同じ本館2階に位置しながら 売り場面積を拡大し、より充実したラインナップをご紹介いたします。ブランドのアイコンであるノートブックをはじめ、スモールレザーグッズ、バッグなど幅広いカテゴリーを取り揃え、スマイソンの世界観をより深くご体感いただける空間へと生まれ変わります。

お近くにお越しの際は、ぜひ新しくなったスマイソンのストアスペースへお立ち寄りください。

[ 店舗詳細 ]

店名：日本橋三越本店

所在地：東京都中央区日本橋室町1-4-1 本館2F

営業時間：10:00-19:000

TEL(大代表)：03-3241-3311

取扱商品：レザーバッグ、SLG、ノートブック、ダイアリー、ホーム等

【ABOUT SMYTHSON】

1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー＆レザーグッズブランド。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質でイギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきました。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、そのタイムレスなスタイルはクラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年親しまれています。

すべてのアイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさを兼ね備えています。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けています。

また、イニシャルやモチーフの刻印を施すことで、パーソナライズされたアイテムは 製品をより個性的で特別なものに仕上げます。