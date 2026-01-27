社交ダンスBLヒット作『春のデジャヴに踊れ』のボイスコミックが、ついに配信!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、人気BLコミックス『春のデジャヴに踊れ』（著：おどる）のボイスコミックが2026年1月27日（火）20時からプレミア配信されることをお知らせいたします。

新人作家とは思えないクオリティで多くの高評価を獲得したB's-LOVEY COMICSのスマッシュヒット作『春のデジャヴに踊れ』。そのボイスコミックが、もうすぐ登録者数25万人に到達する人気BLボイスコミックチャンネル『&GENTE（アンジェンテ）』で、2026年1月27日より毎週火曜日20時から配信されます。

主演は斉藤壮馬（晃介-こうすけ-役／受）、神尾晋一郎（淳-じゅん-役／攻）のお二人で、進路に悩む大学生と社会人アラサーダンサーの美しい恋模様を演じます。

『春のデジャヴに踊れ』は、母の死をきっかけに社交ダンススタジオから遠ざかっていた大学生の晃介が、人生に悩む時にもう一度その地を訪れ、母と所縁のある大人の淳に出会いやがて――、という優しさと思いやりに満ちたBL作品です。

現代社会で同性同士が自由に恋することの難しさと素晴らしさを、巧みな心理描写で描いていることが話題になり、じわじわと口コミにより人気を博していきました。リアルな社交ダンスの実情を描いていることも魅力のひとつです。

コミックスは、2025年3月に発売されておりますが、今回はボイスコミックとして新たなメディアでこの物語をさらに楽しめることになりました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=vFr8RtxiW64 ]■『春のデジャヴに踊れ』第1話配信ページ[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=hip-jK43LbQ ]

https://youtu.be/hip-jK43LbQ

人気BLボイスコミックチャンネル『＆GENTE（アンジェンテ）』とは

『＆GENTE（アンジェンテ）』は、「声でたのしむ、好きが見つかる！」をテーマに、様々なBL漫画作品とボイスを組み合わせた動画を配信するBLボイスコミックチャンネルです。

&GENTE YouTube：https://www.youtube.com/@BL_andGENTE

公式X：https://x.com/BL_andGENTE

『春のデジャヴに踊れ』ボイスコミック第1話は2026年1月27日（火）20時から＆GENTE（アンジェンテ）でプレミア配信予定！ 毎週火曜日に最終話まで配信されます。

特典付き『春のデジャヴに踊れ』完全版 ボイスドラマも販売中！

『春のデジャヴに踊れ』ボイスドラマも同日発売！ 特典はなんと……続編1話分!!

ボイスコミックの配信と同時に、音響をこだわって制作したボイスドラマも発売！

ポケットドラマCDでの先行販売では、YouTubeでは未公開のシーン+コミックス描きおろし番外編のボイスを収録する他、なんとポケドラ限定特装版として「原作コミック続編1話分」が先行で読める特典付き！

彼らの続きの物語を一足先にアニメイトブックストアからお楽しみください。

■ポケットドラマCD販売ページ

https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=143658

『春のデジャヴに踊れ』続編は2026年夏連載スタート予定!!

『春のデジャヴに踊れ』続編はB’s-LOVEY COMICSで2026年夏からスタート予定！

B’s-LOVEY COMICSのXやHP、またはおどる先生のX（@odoru_9973(https://x.com/odoru_9973)）をフォローして続報をお待ちください。

『春のデジャヴに踊れ』あらすじ

同じ面影に恋をした――

母の遺したダンススタジオで晃介（こうすけ）が出会ったのは、大人の余裕と色気を兼ね備えたアラサーの淳（じゅん）。

社会人と大学生。異性愛者の同性同士。

恋愛には発展しなさそうな二人なのに、社交ダンスをきっかけに晃介が淳に憧れを抱いてしまう。

淳は晃介を優しく気にかけ、二人の距離は縮まっていくが、亡くなった母とそっくりの顔を持つ晃介は、あることに気づく。

──淳は母のことが好きだったのかもしれない。

淳の優しさは母のため……そう思うと切なくて。

晃介は、やがて大胆な行動に出る──。

初めてを知るばかりの恋を花束のように抱きしめる。

大人になろうと背伸びをした、春めく“歳の差”ラブ。

書誌情報

レーベル：B’s-LOVEY COMICS

書名：春のデジャヴに踊れ

著者：おどる

定価：836円（本体760円＋税）

発売日：2025年3月14日（金）

判型：B6判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-738338-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000197/)

著者プロフィール

おどる

東京都出身。『春のデジャヴに踊れ』でデビュー。

X：https://x.com/odoru_9973

B's-LOVEY COMICSについて

毎日にハッピーエンドを。

「B’s-LOVEY COMICS」では、切なくてかわいい恋、苦くて甘い大人の恋など、多彩なBL作品が勢揃い。通勤途中、夕ご飯のあと、お風呂、あったかいベッドの中で……好きなときに好きなだけ、あなたの毎日にハッピーエンドをお届けします。

無料で読めるBLコミックサイト「B's-LOVEY COMICS」にて毎月30日にBL漫画を無料連載中！

コミックスは毎月15日頃発売。

B's-LOVEY COMICS：https://bslovey.com/

公式X：https://x.com/BSLOVEY