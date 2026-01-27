インターエフエム開局30周年記念の公開収録イベント、interfm 30th Anniversary『ECHOES LIVE』3月21日（土）に開催！花譜、トゲナシトゲアリら出演！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

インターエフエム（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、2026年4月に開局30周年を迎えます。この周年記念イベントの第一弾として「interfm 30th Anniversary『ECHOES LIVE』 公開収録イベント」を2026年3月21日（土）に恵比寿ガーデンホールにて開催します。

インターエフエムは1995年阪神淡路大震災の際に、在日の外国語圏の人々に、震災情報が十分に行き届かなかった反省をもとに、同年大阪と東京に「有事の際に外国語放送を行うこと」を付帯条件に周波数が割り当てられ、翌年1996年4月1日に開局しました。関東FM局で唯一、関東広域の免許を有し、放送をお届けしています。

そして、2026年4月に開局30周年を迎える節目に、現在の番組はもちろん、これまでお届けしてきた番組、出演してきた多くのラジオDJ達、そしてアーティストやタレントを始めとする出演者の方々と共に、様々な特別番組やイベント、キャンペーンを企画・実施してまいります。

今回、開局30周年記念の第一弾として、バーチャルとリアルの境界を拡張し続ける「ネットカルチャーの象徴的アーティスト」で、日本のみならず世界からも高く評価されているバーチャルシンガー「花譜」が担当する番組『ぱんぱかカフぃ(R)』（火23:00）、2024年4月より放送された東映アニメーション完全新作オリジナルアニメ「ガールズバンドクライ」劇中の主人公たちによるバンドと連動するリアルバンド「トゲナシトゲアリ」が担当する『トゲナシトゲアリのトゲラジ～川崎から世界へ～』（火23:30）の番組公開収録を行います。

また全国の灯台を擬人化したメディアミックスプロジェクトから生まれた、ラジオ番組『燈の守り人 presents 灯台ラジオ』（土27:00）。作中に登場する声優の「服部想之介」と「上田瞳」が物語のシーンを再現する朗読劇や海にまつわるトークセッションを実施。さらに、開局30周年のスペシャルプログラムとして、俳優、声優、DJとして多岐にわたって活躍する「小宮有紗」が出演し、公開収録を行います。

このイベントは昼夜2部構成で行われ、各部の最後には全出演者が一堂に会して、開局30周年記念特別番組の公開収録も行われます。出演者が感じるラジオの楽しさや音声コンテンツの可能性を語り、さらにそれぞれの番組の名物コーナーに参加するなど、普段交わることのない番組の出演者同士が、特番の場で共演する貴重なステージを予定しています。参加する各番組でお便りを募集しますので是非ご参加ください。どうぞお楽しみに。

■開催概要

・イベント名：interfm 30th Anniversary 『ECHOES LIVE』 公開収録イベント

・開催日程：2026年3月21日（土）

【1部】 開場12:15／開演13:00～16:15（予定）

【2部】 開場17:15／開演18:00～21:15（予定）

・開催場所：恵比寿 ザ・ガーデンホール（〒153-0062 東京都目黒区三田1-13-2）

・出演者：

【1部】 花譜、トゲナシトゲアリ（理名、夕莉、朱李）、服部想之介、上田瞳

【2部】 花譜、トゲナシトゲアリ（理名、夕莉、朱李）、小宮有紗

MC：渡辺麻耶

・放送予定：2026年3月末～4月頃を予定（放送予定は各番組の情報をご確認ください）

■チケット情報

・チケット料金：各部5,500円（税込・全席指定）※入場時別途ドリンク代

・チケット申込：1申込につき2枚まで

・チケットスケジュール：

１. オフィシャル1次先行抽選 1月27日（火）18:00～2月2日（月）23:59

２. トゲラジメンバーシップSP会員先行抽選1月27日（火）18:00～2月2日（月）23:59

３. オフィシャル2次先行抽選 2月6日（金）18:00～2月16日（月）23:59

４. トゲラジメンバーシップSP＋通常会員先行抽選 2月6日（金）18:00～2月16日（月）23:59

５. オフィシャル 一般先着 2月24日（火）18:00～

※２.４.に関してはメンバーシップ優先座席エリアを設置

・チケット申込URL ※先行開始時間にオープン

https://tixplus.jp/feature/interfm/anniversary2026/ticket-9a6sj/

※トゲラジ番組メンバーシップ会員は番組サイトから専用ルートで申込みください。

■特別番組概要（予定）

タイトル：interfm 30th Anniversary 『ECHOES LIVE』 公開収録特別番組

DJs：花譜、トゲナシトゲアリ（理名、夕莉、朱李）、服部想之介、上田瞳、小宮有紗、渡辺麻耶（MC）

放送日時 ：2026年4月頃放送予定（60分番組）

放送形態 ： 録音番組

▼公開収録参加番組１.（1部／2部）

タイトル：ぱんぱかカフぃ(R)～葛藤編～

DJ：花譜

放送日時：毎週火曜日23:00～23:30

放送形態：録音番組

番組メール：kaf@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#ぱんぱかカフぃ

▼出演者プロフィール

花譜（かふ）

「KAMITSUBAKI STUDIO」始まりのバーチャルシンガー。2018年、当時14歳にしてデビュー。唯一無二の歌声と世界観を持つバーチャルアーティスト像を確立する。「組曲」シリーズでのアーティスト・コラボレーションも話題となり、現在YouTube登録者数は100万人、総再生回数は3億回を突破。国内外に熱狂的なファンコミュニティが拡大中。活動初期からのメインコンポーザー・カンザキイオリと生み出した楽曲は高い評価を受け、2022年8月、日本武道館でのワンマンライブ「不可解参(狂)」を開催。2024年1月、代々木第一体育館で第2章の幕開けともいえる 4th ONE-MAN LIVE「怪歌」を開催、武道館に続きバーチャルシンガー単独公演として最大規模を更新する初のアリーナ公演を成功させた。

2025年は海外公演続々発表されており、未踏の世界へと突き進んでいくこの「ジュブナイルの続き」を目撃せよ。

公式HP：https://kamitsubaki.jp/artist/kaf/

公式X（アーティスト）：https://x.com/virtual_kaf

公式X（information）：https://x.com/kaf_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/virtual_kaf/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@virtual_kaf

▼公開収録参加番組２.（1部／2部）

タイトル：トゲナシトゲアリのトゲラジ～川崎から世界へ～

DJs：トゲナシトゲアリ

放送日時：毎週火曜日23:30～24:00（30分番組）

放送形態：録音番組

番組メール：togeradi@interfm.jp

番組ハッシュタグ：#トゲラジ

▼出演者プロフィール

トゲナシトゲアリ

理名(Vo),夕莉(Gt),朱李(Ba),凪都(Key),美怜(Dr)の5人による、オリジナルアニメ『ガールズバンドクライ』劇中の主人公たちによるバンドと連動するリアルバンド。2023年2月に結成し、声優に初挑戦しながら精力的なライブ活動を展開。

2024年4月よりTVアニメ『ガールズバンドクライ』の放送がスタートすると、トゲナシトゲアリが担当するOP/ED主題歌と挿入歌全曲がSpotifyのバイラルチャートに入り、新人バンドとしては異例の5曲同時にチャートインしたことが大きな話題に。

海外においても大型フェスへの出演や、単独公演をチケット即完にて成功させるなど、国内外から注目を集めている。

2025年9月23日(火・祝)に開催した「トゲナシトゲアリ LIVE in 日本武道館 “奏檄の叫”」は12,000枚超のチケットが完売し、大盛況のうちに終了。

2026年2～3月には初の全国ツアー「ZeppTour2026 “拍動の未来”」の開催が決定している。

公式HP：https://girls-band-cry.com

公式X：https://x.com/girlsbandcry

公式Instagram：https://www.instagram.com/toge0toge1/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@girlsbandcry

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@girlsbandcry

▼公開収録参加番組３.（1部）

タイトル：燈の守り人 presents 灯台ラジオ

出演者：服部想之介（長岡叶夜役）、上田瞳（石廊埼灯台役）、

高田ひかる（燈の守り人プロデューサー）、K片（脚本担当）

放送日時：毎週土曜日27:00～27:30（30分番組）

放送形態：録音番組

番組メール：info@akarinomoribito.com

番組ハッシュタグ：#あかりび #灯台ラジオ

公式 HP：https://www.akarinomoribito.com

公式 X：https://x.com/akarinomoribito

公式 Instagram：https://www.instagram.com/akarinomoribito

▼出演者プロフィール

服部想之介（はっとり・そうのすけ）

青二プロダクション所属。群馬県出身。趣味は読書やサッカー、ロードバイク、散歩で、特技はサッカー。主なアニメ出演作品には『劇場版 Free!-Timeless Medley-約束』での三坂犬彦役や、『夏目友人帳 伍』での畑中役、『ONE PIECE』での海兵役など。ゲームでは『あんさんぶるスターズ！！』の甘楽チトセ役、『ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart』の本多行役、『ペルソナ５』の飯田清晃役、岩井薫役などを担当。その他にも、NHK、NTV、TBSなどの様々なテレビ番組でナレーション（V.O）を務めるなど、多岐にわたって活躍。

公式HP： https://www.aoni.co.jp/search/hattori-sonosuke.html

公式X： https://x.com/sonosuke_h

上田瞳（うえだ・ひとみ）

青二プロダクション所属。京都府出身。同志社大学政策学部、青二塾大阪校 30 期卒業。青二プロに所属して初めての役名のある仕事は『ワールドトリガー』の氷見亜季役。ゲームアプリ『ウマ娘 プリティーダービー』のゴールドシップ役を担当し、2022年 3 月に「ファミ通・電撃ゲームアワード 2021」のボイスアクター部門を受賞。アニメ「来世は他人がいい」染井吉乃役、「片田舎のおっさん、剣聖になる」スレナ・リサンデラ役など、多くのキャラクターを演じ、「news23」スポーツコーナーや、「謎解き！伝説のミステリーシリーズ」でナレーションを務めるなど、ナレーターとしても幅広く活躍。

公式HP：https://www.aoni.co.jp/search/ueda-hitomi.html

公式X：https://x.com/Weeeda_I

▼公開収録参加番組４.（2部）

開局30周年スペシャルプログラム（近日公開予定）

▼出演者プロフィール

小宮有紗（こみや・ありさ）

栃木県出身。俳優、声優、DJとして多岐にわたる作品で活躍。俳優としては、2012年に『特命戦隊ゴーバスターズ』の宇佐見ヨーコ（イエローバスター）役で注目を集め、映画『13月の女の子』では主演を務めるなど、ドラマや映画、舞台でキャリアを重ねる。声優としては、2015年より『ラブライブ！サンシャイン!!』の黒澤ダイヤ役を演じ、ユニット「Aqours」の一員として東京ドーム公演やNHK紅白歌合戦に出演。近年は『D4DJ』の嘉瀬茉奈役や『電音部』の白金煌役、さらに「DJ小宮有紗」名義での音楽活動など、声と音楽を融合させた作品でも存在感を示している。

公式HP：https://komiya-arisa.net/

公式X：https://x.com/arisakomiya

公式Instagram：https://www.instagram.com/arisakomiya_official/

▼MCプロフィール

渡辺麻耶（わたなべ・まや）

ラジオパーソナリティー、ナレーター、MC。学生時代は長くスイスに住み、大自然や海をこよなく愛する。映画や音楽、海外文化にも造詣が深く、関連のインタビューや雑誌などへの寄稿・執筆活動も行っている。現在はインターFMなどラジオ局で人気番組のレギュラーパーソナリティーも務めている。

X：https://x.com/thomas5514

Instagram： https://www.instagram.com/mayawatanabee/

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】