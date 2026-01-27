もしもにつよいわたしになる！ アウトドア×防災体験イベント「もしかま2026」開催のお知らせ

鎌倉インターナショナル株式会社

鎌倉インターナショナル株式会社（神奈川県鎌倉市、代表：四方健太郎、以下 鎌倉インテル）は2月23日（月・祝）、鎌倉エフエム放送株式会社（神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：朝比奈 惠温、以下 鎌倉エフエム放送）とのコラボレーションにより、アウトドア×防災体験イベント「もしかま2026」をゴールドクレストスタジアム鎌倉（以下 クレスタ）にて開催いたしますので、お知らせいたします。

もしもにつよいわたしになる！アウトドア×防災体験イベント「もしかま2026」

「もしかま2026」のテーマは【知る、見る、歩く。】

暮らしの中から叶える備えのカタチを学ぶことのできる「もしかま展」や、自然豊かな鎌倉ならではのフィールドワークなど、今年も数々の体験プログラムを展開します。



テーマ：「知る、見る、歩く。」

開催日時：2026年2月21日（土）～23日（月・祝）3日間

参加費：一部 有料プログラムあり

会場：ゴールドクレストスタジアム鎌倉 ほか、MUJIcom ホテルメトロポリタン鎌倉 / HEBEL HAUS鎌倉ラウンジ / 日本郵便 / 鎌倉郵便局 / 鎌倉市福祉センター など市内各所



主催：鎌倉エフエム放送株式会社

企画制作：もしかまプロジェクト

後援：鎌倉市 / 鎌倉市教育委員会 / 鎌倉市社会福祉協議会

鎌倉インテル×防災普及学生団体Genkai 炊き出し＆もしかま防災運動会

日時：2026年2月23日（月・祝）12:00～15:00

会場：ゴールドクレストスタジアム鎌倉（〒247-0061 神奈川県鎌倉市台3丁目8－43）

参加費：無料

内容：鎌倉インターナショナルFCと防災普及活動を精力的に行う防災普及学生団Genkaiがコラボレーション！災害支援チームによる大規模炊き出しの実践と、防災体験スタンプラリーなどを実施します。防災体験スタンプラリーでは、数種類の防災体験から３つの体験をコンプリートすると豪華景品が当たるガラポン抽選会に参加できます。



防災体験：「水消火器 的当てゲーム」 「搬送チャレンジ！毛布担架」「やってみよう！心肺蘇生法体験」「もしかま借り物競走」「建物倒壊？！ジャッキ体験」 など



協力：株式会社スピック・湘南モノレール株式会社・ニューテックジャパン株式会社（鎌倉天幕）・株式会社シントー・ユーティリティ ソリューションズ・トヨタモビリティ神奈川 ほか



また当日のクレスタでは、同時開催かつ同会場にて「クレスタ1周年感謝祭」も実施！ スタジアム竣工1周年の感謝の気持ちを込めて、鎌倉インターナショナルFCが地域の皆さまに楽しんでいただけるようなコンテンツをご用意しております。

もしかまプロジェクトについて

「もしかまプロジェクト」とは、鎌倉の地域コミュニティFMである鎌倉エフエム放送が旗振り役となり、「もしもにつよいかまくらをつくろう」を合言葉に、鎌倉の地域防災力強化を目的として結成されたプロジェクトチームです。



鎌倉に拠点を構える各アウトドアブランドや、地域企業、町内自治会、行政などと連携し、防災スキルを楽しみながら学べるイベントの実施や、暮らしのなかで防災を実践できる方法を発信するFMラジオ番組の企画運営を行っています。

鎌倉インターナショナルFCについて

所在地：〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-10 湘南第5ビル4F NEKTON大船 #01

ホームグラウンド：〒247-0061 神奈川県鎌倉市台3-8-43 ゴールドクレストスタジアム鎌倉

代表：四方健太郎

鎌倉インターナショナルFC（通称：鎌倉インテル）は、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ1部で戦い、力をつけ、近い将来のＪリーグ参入を見据えています。ビジョンは“CLUB WITHOUT BORDERS”。人種や宗教、性別、年齢など、あらゆるものに “BORDER（境界線）”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。

クラブ公式サイトはこちら :https://kamakura-inter.com

鎌倉インテルのスタジアムについて

【閉業済み】みんなの鳩サブレースタジアム（通称：鳩スタ）

所在地：〒247-0063 神奈川県鎌倉市梶原634-1(https://maps.app.goo.gl/2bSZ5tbUs9kN8ZgG9)

2021年に建設された「鳩スタ」は、クラブの公式戦に最大500名を超える観客数を記録したほか、2024年8月開催の「鳩スタ祭」では神奈川県1部リーグでは異例の規模といえる5,600名超の参加者が集まり、地域の人々を繋ぐ場としての役割を果たしました。

鎌倉インテルはサッカークラブとしての活動に留まらず、サッカースクールやチアダンススクールなど子供たちを育てる場所として、グラウンドゴルフや健康体操教室を通じてシニア層が繋がり健康を保つ場として本拠地スタジアムを活用することで地域に参加。また、2024年には「村岡・深沢ヘルスイノベーション社会実装コンソーシアム」に参画し、スタジアムを起点とした地域のウェルビーイングなまちづくりに向けた活動を行うなど、鎌倉市政にも積極的に協力する存在となりました。

【2025年1月～営業中】ゴールドクレストスタジアム鎌倉（通称：クレスタ）

所在地：〒247-0061 神奈川県鎌倉市台3-8-43(https://maps.app.goo.gl/rpHiJjjrB4Vp2m4j8)

鳩スタが2024年9月に惜しまれつつ閉場した後、2025年1月25日に「クレスタ」がグランドオープン。2024年夏に実施したクラウドファンディングでは、「鳩スタ」をご利用いただいていた地域の皆様や、鎌倉インテルの活動を評価・応援いただいている企業様など多くの方にお力添えいただき、目標額の1億円を超える支援が集まり、第二のスタジアムが誕生しました。

クレスタでは、観戦スペースの拡大、更衣室・女子用トイレの増設、より安心してスポーツができるよう人工芝の全面張り替えなど、鳩スタでの運営経験を踏まえた改善を実現。老若男女問わず地域の人々を繋ぐ新たな場として現在まで活用しております。

クレスタ公式サイトはこちら :https://goldcreststadium.com/