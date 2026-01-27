【燈の守り人】3月21日（土）ECHOES LIVEに出演決定！インターエフエム開局30周年記念公開収録イベントにて 豪華声優陣が夢の共演

株式会社ワールドエッグス

株式会社ワールドエッグス（本社：東京都港区、代表取締役社長：波房克典）は、全国の灯台を擬人化し、物語を通じて、その歴史・文化価値を創出する『燈の守り人』プロジェクトに取り組んでいます。

2026年3月21日（土）に恵比寿ガーデンホールにて開催される「interfm 30th Anniversary『ECHOES LIVE』 公開収録イベント」に、『燈の守り人』の出演が決定しました。『燈の守り人』出演声優2名を迎え、物語のシーンを再現する朗読劇や海にまつわるトークセッションを実施予定です。

本イベントは昼夜2部構成で行われ、各部の最後には全出演者が一堂に会して、開局30周年記念特別番組の公開収録も行われます。出演者が感じるラジオの楽しさや音声コンテンツの可能性を語り、さらにそれぞれの番組の名物コーナーに参加するなど、普段交わることのない番組の出演者同士が、特番の場で共演する貴重なステージを予定しています。

◎開催概要

・イベント名：interfm 30th Anniversary 『ECHOES LIVE』 公開収録イベント

・開催日程：2026年3月21日（土）

【1部】 開場12:15／開演13:00～16:15（予定）

【2部】 開場17:15／開演18:00～21:15（予定）

・開催場所：恵比寿 ザ・ガーデンホール（〒153-0062 東京都目黒区三田1-13-2）

・出演者 ：

【1部】 花譜、トゲナシトゲアリ（理名、夕莉、朱李）、服部想之介、上田瞳

【2部】 花譜、トゲナシトゲアリ（理名、夕莉、朱李）、小宮有紗

MC：渡辺麻耶

・放送予定：2026年3月末～4月頃を予定（放送予定は各番組の情報をご確認ください）

※『燈の守り人』は１部の出演のみとなります。

◎チケット情報

・チケット料金：各部5,500円（税込・全席指定）※入場時別途ドリンク代

・チケット申込：1申込につき2枚まで

・チケットスケジュール：

１.オフィシャル1次先行抽選 1月27日（火）18:00～2月2日（月）23:59

２.トゲラジメンバーシップSP会員先行抽選1月27日（火）18:00～2月2日（月）23:59

３.オフィシャル2次先行抽選 2月6日（金）18:00～2月16日（月）23:59

４.トゲラジメンバーシップSP＋通常会員先行抽選 2月6日（金）18:00～2月16日（月）23:59

５.オフィシャル 一般先着 2月24日（火）18:00～

※２.４.に関してはメンバーシップ優先座席エリアを設置

・チケット申込URL ※先行開始時間にオープン

https://tixplus.jp/feature/interfm/anniversary2026/ticket-9a6sj/

※トゲラジ番組メンバーシップ会員は番組サイトから専用ルートで申込みください。

◎『燈の守り人』公開収録詳細

タイトル ：燈の守り人 presents 灯台ラジオ

出演者 ：服部想之介（長岡叶夜役）、上田瞳（石廊埼灯台役）、

高田ひかる（燈の守り人プロデューサー）、K片（脚本担当）

放送日時：毎週土曜日27:00～27:30（30分番組）

放送形態：録音番組

番組メール：info@akarinomoribito.com

番組ハッシュタグ：#あかりび #灯台ラジオ

公式 HP：https://www.akarinomoribito.com

公式 X：https://x.com/akarinomoribito?s=21

公式 Instagram：https://www.instagram.com/akarinomoribito

その他出演者、詳細はこちら。

https://www.interfm.co.jp/events/single/30thanniv

◎『燈の守り人』プロジェクト

『燈の守り人』は、日本全国の灯台を擬人化したメディアミックスプロジェクトです。各地の灯台が持つ魅力を丁寧に掘り下げ、オリジナルキャラクターおよび、ストーリーとして昇華しています。

各キャラクターは、それぞれの灯台が実際に有する歴史や文化、エピソードをベースに新たな創作を施し、豪華声優陣が魂を吹き込むことで、灯台ファンは勿論のこと、さらに幅広い方々へ灯台の魅力をお届けします。公式サイトでも各キャラクターやコンテンツが随時更新されますので、ぜひご覧ください。

【公式サイト】https://akarinomoribito.com/

【公式X】https://twitter.com/akarinomoribito

＜2025年度（2025年4月～2026年3月）の活動＞

１.ボイスドラマ「幻想夜話」・・・日本各地の灯台の歴史を紐解くショートストーリーを配信。

２.ボイスドラマ「逆光」・・・燈の守り人たちの戦いを描いた壮大なストーリーを配信。

３.4コマ漫画「あつまれ守りびとくん」・・・ゆるキャラ化した守り人たちのゆるい日常を配信。

４.灯台音声ガイド・・・豪華声優陣が日本各地の灯台について解説する音声ガイドを配信。

５.地域連携・・・該当自治体や海上保安庁にキャラクターの活用権を贈呈し、タイアップ。

会社概要

社 名： 株式会社ワールドエッグス

所 在 地： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル3F

代表取締役： 波房 克典

設 立： 2019年6月19日

公式サイト：https://world-eggs.jp/

公式X：https://x.com/WORLDEGGS_0619