令和に“愛し愛される”至宝の端麗ビジュアルを披露！志賀李玖、初の写真集を発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年4月17日（金）に『志賀李玖1st写真集』（仮）を発売いたします。

(C)KADOKAWA／写真：土山大輔

2025年ドラマ初主演を飾り、2026年には1月期TBS金曜ドラマ 「DREAM STAGE」（TORINNER・アイク役）に出演、初の大河出演も果たすなど俳優として躍進を見せる志賀李玖が念願の初写真集を発売する。

全編沖縄でロケを行った本作。アイスを食べたり、得意のスケボーやバスケを楽しんだりする日常カットやソリッドでスタイリッシュなカットを撮影。

等身大の姿やリラックスした表情だけでなく、表現者として様々なフィールドで活躍する彼の変貌自在な魅力と可能性を凝縮した1冊となっている。

2026年4月11日(土)4月18日(土)には東京で、4月19日(日)には大阪で本人登壇による発売記念イベントも開催する予定。

志賀李玖コメント

僕にとって写真集はひとつの大きな夢でもあったので、それがこんなにも早く実現できたことをとても嬉しく思っています！

撮影地は沖縄県で、今回が初めての沖縄でした。

海が大好きな僕は、ずっと昔から沖縄の透き通る綺麗な海に入ってみたいと思っていて、実際に目の前で見た景色は想像以上に美しくてとても感動しました！

その海での撮影が、一番の思い出です！

初めての写真集ということもあり緊張しましたが、今の僕だからこそ表現できる表情や空気感を大切にしながら、一枚一枚丁寧に撮影していただきました。

この一冊が、皆さんにとっても特別な存在になれば嬉しいです。

発売記念イベント開催！

本書の発売を記念し、下記日程で本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定！

※イベント内容は変更になる場合がございますのでご了承ください

開催予定日：2026年4月11日(土)東京、4月18日(土)東京、4月19日(日)大阪

詳細は右記のリンクへ：https://lit.link/rkshg_1st(https://lit.link/rkshg_1st)

◆写真集の情報を発信するSNSアカウントも

X：@rkshg_1st

instagram：@rkshg_1st

(C)KADOKAWA／写真：土山大輔

志賀李玖（しが・りく）プロフィール

2004年5月20日生まれ。福島県出身。

カンテレ・フジテレビ系「スノードロップの初恋」（2024年）で連続ドラマ初出演を果たし、2025年にはBS12「六月のタイムマシン」で初主演に抜擢され、その後もNHK「ひとりでしにたい」に立て続けに出演し、2026年には大河ドラマ「豊臣兄弟」やTBS「DREAM STAGE」など数々の話題作に出演中。新星ながらに大きな躍進を見せる今最注目の若手俳優。

8人組ダンスボーカルユニットICExのメンバーとしても活動中。

(C)KADOKAWA／写真：土山大輔

＜書誌データ＞

書名：志賀李玖1st写真集（仮）

価格：3300円（10％税込）

発売日：2026年4月17日（金）予定

仕様：A4正寸／96頁

発売・発行：株式会社KADOKAWA

◇そのほか、Amazonほかネット書店限定特典付きバージョンも発売！