『LOGOS - The World of FINAL FANTASY XVI -』の編集・デザインをHIKEが担当

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高、以下「HIKE」）は、『ファイナルファンタジーXVI』（株式会社スクウェア・エニックス）唯一の公式世界設定本『LOGOS - The World of FINAL FANTASY XVI -』の編集・デザインを担当いたしました。

『LOGOS - The World of FINAL FANTASY XVI -』について

かつてクリスタルによって人々の生活が成り立っていた「ヴァリスゼア」とは、一体どのような世界だったのか。

本書は、ヴァリスゼアに生きた人々の手記や資料をもとに、とある歴史研究家が編纂した、唯一の記録である。

『ファイナルファンタジーXVI』唯一の公式世界設定本が、ついに登場！

全五章・256ページでヴァリスゼアの歴史、人物、地理、文化、生物に至るまで、本書でしか読めない内容が満載。

執筆は本作開発チームが主に手掛け、さらに英語版の声優を務めたBen Starr氏（クライヴ役）、Stewart Clarke氏（ディオン役）、Christopher York氏（ガブ役）らも特別参加。

『ファイナルファンタジーXVI』を愛するすべてのファン必携の一冊となっている。

執筆：ファイナルファンタジーXVI 開発チーム Michael-Christopher Koji Fox、

Ben Starr、Stewart Clarke、Christopher York 他

監修：ファイナルファンタジーXVI クリエイティブディレクター＆原作・脚本 前廣和豊

URL：https://sqex.to/mxY4H

本件概要

『Encyclopaedia Eorzea ～The World of FINAL FANTASY XIV～』シリーズを手がけたチームが制作を担当

HIKEでは編集とデザインを担当。

「『FINAL FANTASY XVI』の世界観に没入できる書籍にしたい」というオーダーを受け、『Encyclopaedia Eorzea ～The World of FINAL FANTASY XIV～』シリーズを担当したスタッフを中心にチームを形成し、ゲーム内に実在するかのような重厚かつファンタジー感溢れるデザインに落とし込みました。

また、英語から日本語への翻訳業務もHIKEにてディレクションしております。

担当領域

・誌面レイアウト

・装丁・本文デザイン、組版

・英語から日本語への翻訳

HIKEへのお問い合わせはこちら

ディレクター・クリエイター・デザイナー、総勢40名以上から成るHIKEプロモーション事業チームは、長年エンタメ関連のコンテンツ制作に携わってきた経験を活かし、モノ作りだけでなく、「IP・コンテンツのファンに刺さる施策のご提案」から行います。

「イベントパンフレット」「番組・放送」「広告・映像広告」「グッズ・ノベルティ製造」「SNS運用代行」など、様々なプロモーションコンテンツの領域でお客様をサポート。「ロゴやバナー等のインゲーム素材」「開発用資料の整理」など、ゲーム開発支援も可能です。

具体的な要件・施策が固まっていなくても問題ございません。プロモーション・ゲーム開発の両面でお困りの事がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

https://hike.inc/contact/offer/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.