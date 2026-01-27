華風月、最新デジタルシングル『江戸時空列車』リリース決定！

株式会社INOKA SOUND

和楽器と現代サウンドを融合した音楽ユニット 華風月（Hanafugetsu）(https://hanafugetsu.com/) が、最新デジタルシングル『江戸時空列車』を2026年2月8日（日）0:00より全世界配信開始する。

「華風月」は和楽器とロックを融合させたバンドとして世界的に人気を博した和楽器バンドの基盤となった３人組。

鈴華ゆう子（ピアノボーカル）、神永大輔（尺八）、いぶくろ聖志（箏）の３人が奏でる和の旋律は国内外で高い評価を得ており、和楽器バンドが活動休止中となっている現在も精力的に和楽器の魅力を伝える活動を継続中。

▲左から、いぶくろ聖志（箏）、鈴華ゆう子（ピアノボーカル）、神永大輔（尺八）

華風月のファン待望となる新曲「江戸時空列車」は2026年1月24日（土）よりYouTubeにて先行MV公開が開始。さらに、2026年2月7日（土）に東京・ニッショーホール（東京都港区虎ノ門）で開催される公演「華風月周年記念 - 新春和ノ奏2026 -」でのライブ初披露予定も発表された。

▼「江戸時空列車」Official Music Video

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Pwz-bvYmowE ]デジタルシングル『江戸時空列車』

『江戸時空列車』は、現代・東京と江戸を時空の旅のように行き来する世界観を描いた一曲。華風月ならではの和楽器の響きと洗練された現代サウンドが融合し、モダンでありながらどこか懐かしさを感じさせるリズミカルな作品。

▲華風月2ndデジタルシングル「江戸時空列車」『江戸時空列車』

配信日：2026年2月8日（日）0:00～

作詞・作曲：鈴華ゆう子

編曲：綿引裕太

＞＞ 配信サイトはこちら(https://linkco.re/Sfs5efF2)

◆ 2月7日「華風月周年記念 - 新春和ノ奏2026 -」公演概要

ファン待望の華風月新曲『江戸時空列車』は、2026年2月7日（土）に東京・ニッショーホール（東京都港区虎ノ門）で開催される公演「華風月周年記念 - 新春和ノ奏2026 -」にて初披露される。

同公演は新春の喜びと華風月結成記念公演としての感謝を込めた、音と舞で魅せる和のエンターテイメント。出演者には豪華バックバンドやゲストも加わり、演出もより豪華に壮大な和の世界が催される。

チケットは残り僅か発売中。

チケット販売サイトへ :https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=282896

【日時】2026年2月7日（土）

開場 16:00／開演 17:00

【会場】ニッショーホール

東京都港区虎ノ門2-9-16 日本消防会館(https://www.nissho.or.jp/fire-hall/)

【チケット】

前売 \9,500／学割チケット \3,500

※3歳以上有料、3歳未満膝上可、全席指定

【出演者】

notch（パーカッション）

わちゅ～（ベース）

匹田 大智（津軽三味線）

ZIN（囃子）

広田 圭美（ピアノ）

入倉 昭鳳（日本壮心流）

公演の詳細へ :https://hanafugetsu.com/information/4259

さらに公演会場では、数量限定で『江戸時空列車』のシングル盤先行発売を予定。購入者の中から抽選で終演後サイン会参加権が当たる特典も実施。

◆華風月 ーHanafugetsuー

オフィシャルサイトへ :https://hanafugetsu.com/