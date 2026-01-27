TVアニメ『日本三國』2026年4月放送決定！ティザービジュアル＆第1弾予告が解禁！

■TVアニメ『日本三國』2026年4月より放送決定！ティザービジュアルが解禁！

株式会社ツインエンジン公開されたティザービジュアル

小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中。

シリーズ累計発行部数約70万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）のアニメ化が決定した。

本作は、文明が崩壊した近未来、三つの国に分裂し、再び戦国時代と化した日本の再統一を目指す

青年・三角青輝の活躍を描いた物語だ。

ティザービジュアルは、主人公：三角青輝が扇を持つ凛々しい後ろ姿が印象的な一枚となっている。

■第1弾予告が解禁！

本作の世界観や物語の壮大さが詰めこまれており、放送までの期待が高まるファン必見の映像となっている。制作は『魔法使いの嫁 SEASON2』などを手掛けるスタジオカフカ、監督は寺澤和晃、キャラクターデザイン/総作画監督は阿比留隆彦が務める。

■原作者：松木いっかからのコメント、スタッフからのアニメ化お祝いイラストが到着！

＜原作者：松木いっか コメント＞

本作がモデルにしている三国志には「正史」と「演義」があります。

「正史」は三国時代の歴史を記録した書物であり、「演義」は三国時代を舞台とする通俗歴史小説です。

「演義」が後世に与えた功績は偉大であり、「演義」のもとに産まれた作品のおかげで私は三国時代という歴史を知り、その沼にハマることが出来ました。

本作において、僭越ながら原作を「正史」と捉えるならば、このアニメ日本三國は「演義」の位置付けとなります。

既に原作を愛していただいている皆様方には、「正史」には記録が無い良い意味での脚色や解釈、「正史」では絶対に感じることができない動的演出や、色彩感のある美術、声優の皆様が産み出す迫力の演技を是非体感して欲しいです。

そして、このアニメ日本三國で初めて本作に触れ、好きになってくださった方は、是非とも「正史」を手に取り読んでいただければ嬉しく存じます。

「正史」と「演義」を対照し、ファン同士で語らうのも三国志の醍醐味であるように、垣根を越えて本作をより多くの皆様に愛していただければ幸いです。

＜監督：寺澤和晃 アニメ化お祝いイラスト＞

＜キャラクターデザイン/総作画監督：阿比留隆彦 アニメ化お祝いイラスト＞

■メインキャストに、小野賢章・瀬戸麻沙美・長嶝高士・潘めぐみが決定！

さらにコメントが到着！

＜三角青輝役：小野賢章＞

テレビアニメ『日本三國』にて三角青輝を演じさせていただきます小野賢章です。原作からずっと大ファンだったので参加できることをとても光栄に思います。『日本三國』は、日本版三国志でありながら時代は近未来で言葉遣いも今っぽい。そして作品の持つ、世界観に引き込んでいく力がとにかくすごいです。三角青輝の知識を活かして状況を打開していく様も見ていて爽快です。

そんな作品やキャラクターの魅力をアニメでも存分に表現できるよう臨んでいきます。監督をはじめ、キャスト陣もとても気合が入っております。放送を楽しみにお待ちください。

＜東町小紀役：瀬戸麻沙美＞

東町小紀は、青輝の秘めた才能をいち早く見抜き、背中を押す強さを持つ一方で、素直な性格ゆえに彼に安らぎを与え、居場所となる存在です。芯があり、感情的な一面も併せ持つ小紀の魅力を大切に演じました。青輝の「日本再統一」の物語をぜひ見届けてください。

＜平殿器役：長嶝高士＞

「私が国家や!! どゅふゅっ～(笑)」

何を考えているか分からない「平殿器」という役を、不気味な滑稽さと緻密な策略での残虐行為のギャップを楽しみながら演じていきます。

「日本は何処へ行き着くのか？」

魂を揺さぶるこの壮大な物語を楽しんでいただけたら幸いです。

作品の世界観とは違いスタジオの雰囲気は平和そのものです。

平殿器が地獄へご案内いたします。

＜ナレーション：潘めぐみ＞

決して有り得なくはない未来でありながら、まるで歴史書を読み解くかのように。本作の語り部という立ち位置から参加させて頂くことになりました。お役と台本を頂いたとき、果たして自分に務まるのかと思いながらも、今の自分に出来る限りを尽くして、三角青輝をはじめとする、この時代と、そこに生きる人々と向き合いました。此処に生き、戦い、創る人たちの想いと生き様を、どうか受け取って頂けますと幸いです。

■原作コミックス情報

『日本三國』 原作：松木いっか(小学館「マンガワン」連載)

コミックアプリ「マンガワン」、WEBサイト「裏サンデー」にて連載中

コミックス：第1～6巻 ※以下、続刊

定価：770～792円(税込)

刊行：小学館

https://manga-one.com/manga/1924/chapter/174463

■TVアニメ『日本三國』作品概要

■放送情報

2026年4月より放送開始！

■イントロダクション

核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、

文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。

しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、

豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。

後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！

■キャスト・スタッフ

<キャスト>

三角青輝：小野賢章

東町小紀：瀬戸麻沙美

平殿器：長嶝高士

ナレーション：潘めぐみ

<原作>

原作：松木いっか「日本三國」(小学館「マンガワン」連載)

<スタッフ>

監督：寺澤和晃

キャラクターデザイン / 総作画監督：阿比留隆彦

制作：スタジオカフカ

製作：日本三國製作委員会

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

■公式アカウント情報

●公式サイト：https://www.nipponsangoku.com(https://www.nipponsangoku.com/)

●公式X：https://x.com/sangoku_PR

●ハッシュタグ： #日本三國 #NipponSangoku

