3LINKS株式会社、株式会社コンテンツ・スリーを引受先とする第三者割当増資を実施

3LINKS株式会社

「IT人材関連事業を展開」する3LINKS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：下田京佳、以下 当社）は、株式会社コンテンツ・スリー（代表取締役：水野英明、以下 コンテンツ・スリー）を引受先とする第三者割当増資を実施いたしました。

左：当社代表取締役 下田京佳 右：コンテンツ・スリー 社長秘書 坂本夏樹 様

■ 資金調達の背景と目的

当社は2023年10月の設立以来、IT人材関連事業を中心に事業を拡大してまいりました。

この度、コンテンツ・スリー様からの出資を受けることで、財務基盤の強化と経営基盤の安定化を図り、さらなる事業成長を目指してまいります。

■ 資金の使途

今回調達した資金は、主に以下の用途に充当いたします。

・IPO準備に向けた管理体制・内部統制の強化

・事業拡大に伴うエンジニア、営業等の人材採用強化

■株式会社コンテンツ・スリー 代表取締役 水野英明様コメント

「下田社長とお話しさせていただく中で、彼女の掲げる『IT人材と企業の可能性を最大化する』という純粋で熱い想いに深く共感し、今回の出資を決定いたしました。

設立からわずか数年で着実に事業を拡大されてきた実行力は目を見張るものがあります。今回の資金調達を機に、管理体制の強化や優秀な人材の採用が進むことで、3LINKSがさらなる高みへと到達することを大いに期待しております。

共に成長し、未来を切り拓いていく良き伴走者として、弊社も共に歩んでいく所存です。」

■ 当社 代表取締役 下田京佳コメント

「この度、コンテンツ・スリー様という強力なパートナーよりご支援をいただき、大変心強く感じております。

当社のビジョンである**“IT人材と企業の可能性を最大化する”**という想いの実現に向け、今回調達した資金を人材と組織への投資に集中させ、IPOという通過点に向けて、全社一丸となって邁進してまいります。」

■ 引受先：株式会社コンテンツ・スリー様について

・会社名：株式会社コンテンツ・スリー

・代表者：代表取締役 水野英明

・事業内容：芸能プロダクション事業、コンテンツAI事業、不動産事業

・URL：https://ct3.co.jp/

■ 3LINKS株式会社 会社概要

・会社名：3LINKS株式会社

・所在地：東京都港区南青山2-27-28グラン青山501

・代表者：代表取締役 下田京佳

・設立：2023年

・事業内容：IT人材関連事業

・URL：https://3links.co.jp

■採用情報について

当社では現在、事業を成長させていくコアメンバーを募集しています。

詳細な募集職種は以下をご覧ください。

DODA

https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3011919703/-tab__pr/

エン転職

https://employment.en-japan.com/desc_1389857/