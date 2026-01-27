沖宮 × ノボテル沖縄那覇　「寿ぎのしつらえ ～ご結納相談会～」 開催― 沖宮とともに紡ぐ、開業以来初の婚礼相談会 ―

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

ノボテル沖縄那覇（沖縄県 那覇市 坂本公敏 総支配人）では、沖縄において古くから人々の人生の節目を見守り、家族の結びつきや繁栄を祈ってきた沖宮（おきのぐう）とともに紡ぐ結納相談会を開業以来初めて開催いたします。

沖宮は、沖縄県那覇市奥武山公園に鎮座する琉球八社のひとつで、古くから地域の人々に大切にされてきた由緒ある神社です。日本神話に登場する天照大御神（あまてらすおおみかみ）をお祀りし、家族のご縁や人生の節目を見守る神様として親しまれています。

那覇市街地にありながら、境内は静かで落ち着いた雰囲気に包まれており、結婚や結納といった大切な儀式を、少人数で丁寧に執り行える神社として知られおります。

本相談会では、そのような由緒ある沖の宮とノボテル沖縄那覇が紡ぐご結納式や（ご披露宴まで）を、実際に“体験しながら”ご両家にふさわしい「ハレの日」のしつらえ一つひとつ整えていきます。

1451年創建 沖宮とは :https://okinogu.or.jp/

ノボテル沖縄那覇 前川守晃総料理長とシェフチームがご用意する祝い膳

和会席

受け継がれてきた日本の心を映す一席。ご両家の歩みを尊び、格式と敬意をもって祝います。

和洋コース

和と洋が調和する、今の時代の祝いのかたち。伝統と新しさを結び、お二人の門出を祝します。

琉球フレンチコース

土地の恵みとフレンチの技法を重ねたノボテルらしい正餐料理。この地で結ばれるご縁に感謝と未来への願いを込めて。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

相談会概要

開催日時：2026年3月1日（日）

一部9:30受付／二部13:00受付 【完全予約制】

参加組数：二部構成となり各回6組様（計12組様）

本相談会は、一組ごとに選任スタッフをつけ、ご両家の想いやしきたりに寄り添ったご提

案をさせていただけるよう限定12組・完全予約制とさせていただきます。

内 容：沖宮神前結納式、ホテル結納式会場展示

お衣装合わせ体験 ※お母様もご体験いただけます

お料理ご試食 ※こちらは各会席／コースのメインとなる一皿をご用意いたします

ご結納式、進行のご相談 ※各種プランのご提案や披露宴へのご相談も承ります

ご参加料：一組様2,000円（1名様追加ごとに1,000円を別途承ります）

◎お支払いは当日受付にて

◎バーコード決済、現金、クレジットカード

お申込み：お電話098-887-1112／10:00～17:00（宴会予約係）

Eメール／https://www.novotelokinawanaha.jp/inquiry/

Webフォーム／https://forms.gle/YaW43QGMrwrL5T7n8

申込締切：2026年2月24日 ※webフォームは24:00締め切り

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

【ノボテル沖縄那覇】

沖縄県那覇市松川40番地 098-887-1111（代表）

HP https://novotelokinawanaha.jp/

◎本件に関する取材についてはメールにて

福原 tamami.fukuhara@accor.com 池間 shin.ikema@accor.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ノボテル沖縄那覇 :https://youtu.be/lDwvjtXMqZI

フランスに拠点を置くグローバルホテルチェーン アコーのフラッグシップブランド「ノボテル」として2018年沖縄県那覇市にオープン。 全室328室（全室禁煙）。宿泊者専用のインフィニティプールやフィットネスジム、360度のパノラマビューを堪能する最上階のプレミアラウンジ、カフェラウンジ「グルメバー」、 和食・鉄板焼「登輝（とき）」、フードエクスチェンジ「アヴァンセ」（洋食ブッフェ）、夏季限定のBBQテラスの4箇所の料飲施設、宴会場を完備しています。コンセプトは「イージーリビング（Easy Living）」。 スタイリッシュで機能性や快適さを備えた空間で、気取らずに過ごせるリラックスステイをご提供します。