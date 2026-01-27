ÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¤È»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¤¬Ï¢·È¤·¤¿¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª
£±¡¡¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ÎÆâÍÆ
¡¡¡Ê£±¡ËµþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»°±ºÈ¾Åç¤òË¬Ìä¡£
¡¡¡Ê£²¡ËÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡¢»°ºê¹Á¥¨¥ê¥¢¡Ö»°ºê½É¡×¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡»°ºê¥¨¥ê¥¢¡ÖTAP INN MIURA¡×¤Ø½ÉÇñ¡£ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»°ºê½É¡Ê¹¾¸Í¤ÎÂ¢½É¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TAP INN MIURA
¡¡¡Ê£³¡Ë½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Ç£³¤Ä¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£ ¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡û¡Ö»°±º³¤´ß²ÏÄÅºù¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡»°±º³¤´ßºù¤Þ¤Ä¤ê¤Î³«ºÅ»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡¡Ö»°±º³¤´ß²ÏÄÅºù¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢½ÉÇñ¼õÉÕ»þ¤Ë¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
¡¡¡¡¡¡¡ÖËÜ¥×¥é¥ó¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¤´»²²Ã¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é½ÉÇñ¼õÉÕ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡Ö»°±º³¤´ß²ÏÄÅºù¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é
¡¡¡¡¡¡¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.keikyu.co.jp/cp/kawazu2026/ ¡¡
¡¡
¡¡¡¡¡¡¡û»°ºêÅÁÅý¤Î¡ÖÂçµù´úÀ÷ÉÕ¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¡ ½ÉÇñ¼õÉÕ»þ¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÂÎ¸³¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¸ÂÄê¿ÞÊÁ¤ò´Þ¤à£¶¼ïÎà¤Î¿ÞÊÁ¤«¤é£±¤Ä
¡¡¡¡¡¡Áª¤Ù¤ëÂçµù´úÀ÷ÉÕ¤ò¡Ö»°ÉÙÀ÷ÊªÅ¹¡Ê½»½ê¡§»°±º»Ô»°ºê£±-£±0-£¹¡Ë¡×¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡ ¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡û½ÉÇñ»ÜÀß¼þÊÕ¤Ç»È¤¨¤ë¿©»ö·ô¤ò£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡×¤ËÉÕÂÓ¤ÎÄÌ¾ï¤Î¤ª¿©»ö·ô¤Ë²Ã¤¨¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¼þÊÕ¤Î
¡¡¡¡¡¡»ØÄê°û¿©Å¹¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤ª¿©»ö·ô¤ò½ÉÇñ¼õÉÕ»þ¤Ë£±ËçÄÉ²Ã¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¡ÂÐ¾Ý½ÉÇñ´ü´Ö
¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î11Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¤«¤é£³·î£²Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë
£³¡¡Í½Ìó³«»ÏÆü
¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯1·î27Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë
£´¡¡ÂÐ¾Ý¿Í¿ô
¡¡50Ì¾¡ÊÀèÃå¡Ë
£µ¡¡Í½ÌóÊýË¡
¡¡ÂÐ¾Ý½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡Ü¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤·¤ÆÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÉÇñ³«»ÏÆü14ÆüÁ°¤«¤éÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËµþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¤Înewcal¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ònewcal¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾Ý½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÍ½Ìó¡§https://newcal.jp/miura/feature/miuramarugoto-stay
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐ¾Ý½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¾åµ¤Înewcal¥µ¥¤¥È¤«¤é·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¤Î¹ØÆþ¡§https://newcal.jp/tickets/ot004/
£¶¡¡¡ÖÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë@»°±ºÈ¾Åç¡×»ö¶È¤È¤Ï
¡¡»°±ºÈ¾ÅçÃÏ°è(²£¿Ü²ì»Ô¡¢³ùÁÒ»Ô¡¢¿à»Ò»Ô¡¢»°±º»Ô¡¢ÍÕ»³Ä®)¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢È¾ÅçÆâ¤Î³ÆÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤ä¿©¡¢Îò»Ë¡¢Ê¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷»ñ¸»¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£ ¡¡
¡ÖÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë@»°±ºÈ¾Åç¡×»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/chiki/marugoto_hotel/marugoto_hotel.html(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/chiki/marugoto_hotel/marugoto_hotel.html#saitaku_area)
Ìä¹ç¤»Àè
¿ÀÆàÀî¸©À¯ºö¶É¼«¼£¿¶¶½Éô
ÃÏ°è³èÀ²½Ã´Åö²ÝÄ¹¡¡µÈÅÄ¡¡ÅÅÏÃ 045-210-3251
ÃÏ°èÀ¯ºö²ÝÃÏ°è³èÀ²½¥°¥ëー¥×¡¡»³Ãæ¡¡ÅÅÏÃ 045-210-3260