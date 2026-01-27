山形県から全国に米粉の魅力を発信「第3回おいしい米粉パンコンテストinやまがた」開催

山形県農林水産部 農産物販路開拓・輸出推進課

山形県は、“こころおどる米粉パン〞をテーマに全国の事業者から自慢の米粉パンを募集する「第3回おいしい米粉パンコンテスト」を開催しました。

応募総数は123商品と昨年よりも多くの応募をいただきました。

そのうち書類審査を通過した16商品が1月21日（水）に開催された最終審査会に進出し、審査員による厳正な審査の結果、5 1/2GOHAN BAKERY(東京都)の「るんるんブリオッシュ」が、「グランプリ」「グルテンフリー賞」「(一般審査員が選ぶ)マイ米粉パン賞」を受賞し、3冠獲得となりました。

3冠を獲得した 5 1/2GOHAN BAKERY(東京都)の「るんるんブリオッシュ」

「準グランプリ」にはおかしの家(奈良県)の「黒米バケット」、SHINTATE BAKE STORE(石川県)の「米どころカントリーブレッド」が入賞。

「優秀賞」にはRISO GRAN(大阪府)の「クランベリーノア」、Bakeshop Sol Sol(愛知県)の「トマトが苦手でも大丈夫！！ 発酵トマトのコーンルージュ」、organicJunkie(東京都)の「黒ゴマとさつまいもフォカッチャ」、パン工房ボネロ(岐阜県)の「米香音」が入賞しました。

ゲスト審査員を務めた ぼる塾田辺智加さん

また、パン・スイーツ好きとしても知られる、ぼる塾の田辺さんがゲストで参加し、トークショーで会場を大いに盛り上げてくださいました。

なお、2026年2月21日（土）に山形県観光物産会館ぐっと山形(〒990-2307 山形県山形市表蔵王68)にて、当コンテストの表彰式と併せ、受賞商品を含んだ販売会が行われます。

山形県では今後もこうした取組を通じて、米粉への消費者の関心を高め、消費拡大を促進していきます。

第3回おいしい米粉パンコンテストHP(https://yamagata-komeko.jp/komekopan2025/)