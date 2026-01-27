宅配ボックス専門店「宅配ボックス名品館」の宅配ボックス「ルスネコボックス」が「たまるモール by ふるなび」にて掲載開始。（工事不要・複数回投函対応モデルなどラインナップ充実！）

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営する「たまるモール by ふるなび」（ https://furunavi.jp/tamaru/(https://furunavi.jp/tamaru/) 以下たまるモール）は、有限会社ドリームチームが提供する『宅配ボックス名品館「ルスネコボックス」』の掲載を開始しました。

宅配ボックス名品館は、工事不要で後付けできるモデルや複数回投函に対応するモデルなどをラインナップし、住まいの受け取りストレスを減らす選択肢を提案しています。

※ふるなびコインの還元率・条件は時期により変動する場合があります。

■宅配ボックス名品館「ルスネコボックス」について

【宅配ボックス名品館】のルスネコボックスで、再配達待ちのない自由な毎日へ

ネットショッピングの普及により、いまや暮らしの必需品となった宅配ボックス。

「宅配ボックス名品館」が提供する「ルスネコボックス」は、工事不要で後付けできる手軽さと、複数回の投函に対応した高い機能性を備えています。

宅配ボックス名品館が支持される3つの理由1. 「複数回受取」ができる圧倒的な利便性

多くの宅配ボックスは一度ロックがかかると次の荷物が入りませんが、宅配ボックス名品館では、複数回投函に対応するモデルも取り揃えており1日に何度も投函が可能。午前と午後で別々のショップから荷物が届いても、受け取りの段取りを“仕組み”で減らせます。

※複数回投函の可否はモデルにより異なります。

2. 工事いらずで設置も簡単、防犯面も安心

「壁や地面に穴を開けたくない」という声に応え、置くだけの簡単設置を実現。専用のベース（土台）やセキュリティーワイヤーなど、防犯・転倒防止オプションも充実しており、設置環境に合わせて“固定方法まで選べる”のが専門店の強みです。

3. 玄関に馴染む高品質なデザインと選べる操作

最新の「指紋認証キー」は、デジタルキー（特許第7795228号の電子錠ユニット）も併用できる仕様。定番の「ゼロリターンキー」まで、ライフスタイルに合わせて鍵の種類を選択可能。

鍵方式やデザインはモデルごとに選べるため、“使い方の好み”と“玄関の雰囲気”で比較しやすいラインナップです。

■たまるモール掲載概要

宅配ボックス名品館「ルスネコボックス」

還元 ：1%

獲得条件：商品購入

URL ：https://furunavi.jp/tamaru/Advertisement/Detail?AdvertisementId=2410(https://furunavi.jp/tamaru/Advertisement/Detail?AdvertisementId=2410)

■有限会社ドリームチームについて

会社名 ：有限会社ドリームチーム

所在地 ：〒227-0064 神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3-2F

代表者 ：代表取締役 松永 智昭

設立 ：2001年12月

事業内容：輸出入業、インターネット通販業、卸売業、小売業

URL ：https://dream-team.co.jp/

■「たまるモール by ふるなび」について( https://furunavi.jp/tamaru/ )

アイモバイルが提供するポイントサービスで、「たまるモール by ふるなび」を経由して、ネットショッピングや不動産投資の面談、アンケート回答などをするだけで、Amazonギフト券やPayPay残高、dポイントに交換できる「ふるなびコイン」がもらえます。

「たまるモール by ふるなび」のご利用には、ふるさと納税サイト「ふるなび」の会員登録が必要です。

「たまるモール by ふるなび」から、ふるさと納税のお申し込みはできません。

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【ふるなびサービス一覧】

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

https://furunavi.jp/premium/

・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし

https://furunavi.jp/catalog

・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上

https://tp.furunavi.jp/

・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」

https://fcf.furunavi.jp/

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 メディア運営事業部

Mail：support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media