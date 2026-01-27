下ごしらえ不要、いつでも使える！「つぶつぶ食感たらこ」「みじん切りねぎ・しょうが・にんにくミックス」３月２日 リフレッシュ

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、刻む手間や下ごしらえが不要で、いつでも必要な分だけ使える「つぶつぶ食感たらこ」「みじん切りねぎ・しょうが・にんにくミックス」をリフレッシュします。

■商品の概要

・販売エリア ： 全国

・店頭化予定日 ： 2026年3月2日

・商品仕様 ：

■商品の特徴

≪つぶつぶ食感たらこ≫ 味わいリフレッシュ

たらこならではの粒感にこだわった、大容量のたらこチューブです。たらこの量を増やし、生鮮に近い味わいを追求しました。また、だしの旨みを活かしつつ、風味のバランスを整えることで、たらこと親和性の高いご飯メニューにもよく合う味わいにブラッシュアップしました。

≪みじん切りねぎ・しょうが・にんにくミックス≫ パッケージリフレッシュ

みじん切りのしょうが・にんにくに、ねぎを加えた香味野菜ミックスです。本品1本で野菜炒めや餃子の下味、焼肉やラーメンの薬味など、幅広いシーンでお使いいただけます。

■リフレッシュの背景

・需要の拡大が期待される「たらこ」

2024年に発売した大容量サイズの「つぶつぶ食感たらこ」は、生鮮と比較して日持ちがする、料理に使いやすいといった理由で購入する方が多く、より生鮮に近いおいしさを追求することで、今後、食卓にも定着することが期待されます。

パッケージデザインの変更と「たらこ」の味わいのブラッシュアップにより、

生鮮食材の代替として需要が高まるチューブ調味料のさらなる市場拡大に貢献します。