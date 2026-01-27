イントロで鳥肌が立ち、曲に入れば、もう夢見心地！小堺一機が「永ちゃんの歌には“残心”がある！」と、矢沢サウンドに心酔！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作する『矢沢永吉 Sweet Rock‘n’Roll』。（月～金曜日13：55－14:00、23:55－24:00（同内容）、一部の放送局では放送日時が異なる）2月回は、小堺一機が担当。

出会いは16歳。TV番組『リブ・ヤング！』で見たのがキャロル！

イントロの「ジャーン！」で鳥肌が立ち、歌っている間はもう夢見心地！

ロックに日本語は合わないと言われていた時代に、軽々と超えてきたキャロル。

矢沢永吉の歌について、小堺曰く、「永ちゃんて歌う時に、『アイラヴユー』にH音が足されて『（ハ）アイラヴユー』に、『オーレーのー』にH音が足されて『（ホ）オーレーのー』になるよね」と語る。

加えて「彼の歌には“残心”がある」と熱弁する。永ちゃんは歌い終わったあとに、歌を自己完結させずに、必ず聴き手に歌を預け、思いを委ねさせる、心を途切れさせない粋な演出をしてくれるのだと言う。

舞台稽古の合間に、1時間集中して選んだ矢沢セレクションを、ひと月にわたって紹介していく。

【選曲】 小堺一機自選の「矢沢永吉プレイリスト」でお届け！

「ルイジアンナ」「アイ・ラヴ・ユー,OK」「セクシー・キャット」「東京」「バーボン人生」「WITHOUT YOU」「長い旅」「YES MY LOVE」「ROCKIN' MY HEART」「黒く塗りつぶせ」「ワン・ナイト・ショー」「トラベリン・バス」…and more！

【出演者プロフィール】

小堺一機 （こさかいかずき） 1956年 千葉県生まれ。

1977年5月、TBS『ぎんざNOW』の素人コメディアン道場のチャンピオンに。

70歳を迎えた今年、デジタルアルバム『７＋１』を楽曲配信。

2027年にはデビュー50周年（『ぎんざNOW』から50年）を迎える。

現在は、TV：『小堺一機のニッポン全国お買い物ジャーニー』（J：COM）、

ラジオ：JFN『小堺一機のおうちで～CINEMA～』（JFN）、『コサキン ポッドキャストDEワァオ！』

（TBS Podcast）等に出演中。

再演されるミュージカル『チャーリーとチョコレート工場（ジョーじいちゃん役）』を控えている。

【レギュラー番組概要】

◆番組名：『矢沢永吉 Sweet Rock‘n’Roll』 https://audee.jp/program/show/300011919

◆マンスリー出演者：小堺一機（2月回）

◆番組内容

1975年のソロ・デビューから50年を超えて、今なお音楽シーンの第一線で活躍し続ける矢沢永吉。そんな矢沢サウンドを愛してやまない出演者を月替りで迎え、魅惑の矢沢サウンドをお届けします。

※番組では、毎回矢沢永吉本人のコメントを、番組内に散りばめて演出。

◆放送局：JFN系列全国27局ネット （月～金曜日13：55－14:00、23:55－24:00（同内容）、なお一部の放送局は放送日時が異なります。詳細は各局タイムテーブルをご確認ください）

FM青森、FM岩手、FM仙台、FM秋田、FM山形、ふくしまFM、interfm 、FM GUNMA、FM栃木、FM新潟、FM長野、FMとやま、FM石川、FM GIFU、FM三重、FM山陰、FM岡山、広島FM、FM山口、FM香川、FM徳島、FM高知、FM長崎、FM熊本、FM大分、FM宮崎、FM鹿児島

＊オンエア時間など、詳しくは各局タイムテーブルをご確認ください。

＊特別番組、災害などの臨時対応により、やむを得ず変更・中止になる可能性もございます。

予めご了承ください。

＊オンエア地域では、radikoからスマートフォン、PCでも聴取可能です。 https://radiko.jp/

○上記の放送エリア内にお住いの方

⇒無料でお聴き頂けます。※放送後1週間以内であれば、聴き逃し配信もあります。

○放送エリア外にお住いの方

⇒「ラジコプレミアム（有料）」に登録することで、全国のFM・AMラジオ放送を聴くことができます。こちらも放送後1週間以内であれば、聴き逃し配信がございます。