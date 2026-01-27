【万平ホテル】「万平ホテルの物語を味わうクッキーサンド」シリーズ1作目　「カシス＆ブルーベリーサンド」を発売

株式会社万平ホテル「カシス＆ブルーベリーサンド」イメージ

万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年2月2日（月）から、奥行きのある果実感や甘酸っぱさを堪能できるクッキーサンド、「カシス＆ブルーベリーサンド」を店頭およびオンラインにて発売いたします。

2025年8月の発売以降、ご好評をいただいている「くるみのビターキャラメルサンド」に続き、ホテルの魅力を詰め込んだ「物語を味わうクッキーサンドシリーズ」がスタート。第1弾として登場するのは、甘さ控えめのクッキーで、カフェテラスの人気メニューである「ブルーベリータルト」に着想を得たクリームをたっぷりとサンドした「カシス＆ブルーベリーサンド」です。フレッシュなブルーベリーをふんだんに使用したジャムとカシスを合わせた、華やかな味わいをお楽しみください。また、パッケージにはテレビCMでおなじみの万平ホテルで、貴婦人の優雅な滞在を表現。創業時から掲げられている看板や、猫足のバスタブ、さらにはアップルパイやロイヤルミルクティーなど、万平ホテルを象徴するモチーフがちりばめられています。

軽井沢の心地良い空気を思わせる果実の香りとともに、ホテルで過ごすような優雅なティータイムをお楽しみください。

■「カシス＆ブルーベリーサンド」について

「物語を味わうクッキーサンドシリーズ」の第1弾として登場する「カシス＆ブルーベリーサンド」。カシスとブルーベリーを合わせたクリームは、濃厚ながら軽やかな口当たりに仕上げました。パッケージには、貴婦人の優雅な滞在をイメージさせるデザインや、万平ホテルを象徴するモチーフを描きました。

「カシス＆ブルーベリーサンド」イメージ

■「カシス＆ブルーベリーサンド」概要

・発売日：2026 年 2 月 2日 (月)

・価格：3,000円 （税込）

※数量に達し次第、一時的にご提供を終了する場合がございます。

【店頭販売（数量限定）】

・販売場所：万平ホテル「ショップ」

・販売時間：8：00～20：00

【公式オンラインショップ販売（数量限定）】

・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ

（https://mampei-shop.com/）

〈お問い合わせ先〉

万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）

電話： 0267-42-1234（9:00～18:00）