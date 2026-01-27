【川越プリンスホテル】人力車で巡る春の川越 静寂と癒しの宿泊プラン「小江戸春旅 ～人力車で朝桜・こころ整う週末旅～」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

川越プリンスホテル（所在地：埼玉県川越市新富町 1-22、総支配人：三宅康晴）は、2026年3月13日(金)から4月12日(日)まで、春の暖かさに包まれる小江戸川越の魅力に触れながら、香りとともに心をととのえる期間限定の宿泊体験プラン「小江戸春旅 ～人力車で朝桜・こころ整う週末旅～」をご提供いたします。

「桜人力車ツアー」 イメージ

江戸時代の城下町として栄えた小江戸川越には、由緒ある寺社仏閣が数多く点在し、四季折々の風情を感じることのできる絶景があります。昼間の賑わいとは異なり、早朝には穏やかで情緒ある表情を見せる川越では、例年3月下旬～4月上旬に桜の見ごろを迎え、さまざまな名所で桜の絶景が広がります。

その時間帯だからこそ味わえる空気感や街の美しさを、人力車という移動体験を通じて非日常を体感してほしいという想いの下、本プランを造成しました。

「アロマオイル&ストーン付き 桐箱セット」 イメージ

暖かい春は客室でヨガ講師監修によるメディテーションのご案内（※)を見てのんびりこころを整えながら、チェックイン時にお渡しする桜を模ったアロマストーンで日常の疲れを忘れて自分時間をお楽しみいただけます。

（※） メディテーションのご案内のQRコードを読み込んでいただくと、音声でもお楽しみいただけます。

和食 むさし野 「桜膳」イメージ

夕食は和食 むさし野にて、桜の装飾が目の前に広がるカウンター席でお花見をイメージした「桜膳」をご用意。「巻海老桜衣揚」や「桜のパンナコッタ」など、春の息吹を感じさせる彩りと、旬の食材を活かした味わいで、目にも舌にも春をご堪能いただけます。

翌朝は7:30より、人力車に乗って巡る朝の川越観光＆桜鑑賞ツアーへご案内。

朝の光に照らされた蔵造りの町並みや、優美に咲く桜景色が広がり、日中とは異なる落ち着いた表情を見せる小江戸川越の風景をお届けいたします。

川越プリンスホテルは、「小江戸春旅 ～人力車で朝桜・こころ整う週末旅～」を通し、春の特別な体験と、地域の新たな魅力を発信してまいります。

【小江戸春旅 ～人力車で朝桜・こころ整う週末旅】のポイント

●お花見をイメージし、桜が装飾されたカウンター席でお召しあがりいただく「桜膳」

●客室内では心が落ち着くような香りに包まれ、ヨガ講師が監修した“メディテーション”で心ととのう時間

●朝の人力車で観光しながら、清々しい空気漂う桜名所へ

「小江戸春旅 ～人力車で朝桜・こころ整う週末旅～」概要

【期間】 2026年3月13日（金）～4月12日（日）

※販売開始は2026年2月6日(金) 3:00P.M. より

【料金】 1名さま \34,507より (1室2名さまご利用時)

【内容】 1泊室料、春の桜人力車ツアー（120分）、夕食、アロマセット、メディテーションのご案内

【お問合せ・ご予約】 宿泊予約係 TEL：049‐227‐1118

【協力】 川越人力車いつき屋、MADE in 日本橋、椿本晶子氏

ご予約・詳細はこちら :https://www.princehotels.co.jp/kawagoe/plan/harutabi2026/

※料金には、一泊室料、春の桜人力車ツアー、夕食、アロマセット、メディテーションのご案内、サービス料・消費税が含まれております。※和食 むさし野の定休日はご利用除外日となります。あらかじめご了承ください。※ご予約は利用日 3日前までの予約制となります。また、本プランはご宿泊日の5日前より100%のキャンセル料が発生いたします。※上記の金額はご利用日、ご利用人数によって異なります。詳しくはご予約時にご案内いたします。※上記内容はリリース時点（1月27日）の情報であり変更になる場合もございます。

※桜スポットは見頃に合わせてご案内いたします。※悪天候時には中止となる場合もございます。中止の場合には乗車前日までにホテルよりご連絡いたします。

※人力車の定員は2名です。未就学児のお子さまと同乗をご希望の際はホテルまでお知らせください。

※妊娠中のお客さまは、安定期の方のみ、ご乗車いただけます。

※本プランには着物の着付けは付いておりません。

「小江戸春旅 ～人力車で朝桜・こころ整う週末旅～」行程イメージ

2:00P.M. チェックイン

4:00P.M. 自由に小江戸散策♪

6:30P.M. 和食 むさし野 「桜膳」

【前菜】 出汁巻き玉子 / 鯛梅肉焼き

竹の子ゆかり揚げ / 青菜の浸し 桜花添え

春一串（桜大根甘酢・桜丸十蜜煮・蚕豆唐揚げ） 桜海老のチヂミ / 松葉百合根

【煮物】 小鯛道明寺巻き / 桜人参

こごみ / 花弁独活

【揚物】 巻海老桜衣揚げ / 白魚かき揚げ

うるい / 菜の花 / 抹茶塩

【食事】 手毬寿司 四貫

【お椀】 蛤潮汁 桜大根 桜人参 青味 桜花

【甘味】 桜のパンナコッタ

和食 むさし野 「桜カウンター」イメージ

9:00P.M. 客室

春感じる桜の形を模ったアロマストーンに、心が落ち着くようなアロマオイルを垂らして、「椿本晶子」氏監修の“メディテーション”で、香りと呼吸に意識を向けるひとときをお過ごしいただけます。桜の季節ならではの滞在を、より深く印象づける時間となります。

「桜人力車ツアー」 イメージ

翌7:30A.M. 朝の春の人力車ツアー体験

ホテル正面玄関まで車夫がお迎え。

人力車ならではの目線でゆったりと進む道中では、朝の光に照らされた蔵造りの町並みや、優美に咲く桜景色が広がり、日中とは異なる、落ち着いた表情の小江戸川越に出会えます。途中下車し、車夫の案内に耳を傾けながら、春旅をお過ごしいただけます。

《協力企業》

【MADE in 日本橋】

東京・日本橋にて50年にわたり、「手を使い、物作りをする」ことを大切に、建築関連の

模様や型を制作してきたデザイン会社です。長年培ってきた伝統的な技と最新の技術を

融合させ、近年ではアロマストーンや木型の制作も手がけています。また、ものづくりの

魅力を伝える場としてワークショップを開催し、多くのお客さまと交流を深めています。

【メディテーション監修】椿本晶子氏

TSUBAKI （つばきもと あきこ）

OM Yoga 正式指導者。

マインドフルネスメディテーション指導者。

2016年から初心者をはじめ、子どもからシニアまで、年齢や国籍性別関係なくヨガ、

メディテーションを通して 『心身ともに健康』 を発見できるようなクラスを展開。

「椿本晶子氏」