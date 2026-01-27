「ITmedia Virtual EXPO 2026 冬」開催

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年2月10日（火）～ 3月13日（金）に「ITmedia Virtual EXPO 2026 冬」を開催します。本イベントは、「MONOist」「EE Times Japan」「EDN Japan」「スマートジャパン」「TechFactory」の5媒体が主催する製造業向けのオンライン展示会で、事例紹介や専門家の講演といった多様なコンテンツを通じて、製造業の課題解決やモノづくりのプランニングに役立つヒントをお届けします。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/44_1_a3bcfdb15161b6691f531f4a078dec6e.jpg?v=202601270751 ]

■プログラム

【テーマ】

未来技術戦略

製造業に関連する重要な技術トレンドや業界動向など、これからの事業戦略を考える上で押さえておきたいトピックや、ヒントとなる情報をお届けします。

環境素材・化学

資源循環や脱炭素化といった新たなテーマにより、これからのモノ作りを考える上で、改めてその重要性が高まっている素材・化学分野の最新トレンドを紹介します。

メカ設計

設計プロセスのデジタル化や、新たなアイデアを織り込んだ設計事例など、モノづくりの根幹ともいえる設計領域についての最新トレンドや実践事例をお届けします。

組み込み開発＆エレクトロニクス

AIで注目される半導体業界の動向や、電子部品の観点でみた最新製品の分析など、エレクトロニクス分野の最新トレンドを紹介します。

サプライチェーンDX

地政学リスクへの対応など、製造業の経営課題としてこれまで以上に重要性が高まっているサプライチェーン。資材調達や物流まで、サプライチェーン業務の改善やDX戦略の立案に役立つコンテンツをお届けします。

スマートファクトリー

製造業の心臓部である「工場」。そのDXやスマート化を目指す上でのポイントや実践事例を紹介します。

【基調講演】

未来技術戦略

- 「熟練工はもう不要？ 産業ロボ静かなる破壊と再生」 ものづくり系YouTuber ものづくり太郎氏- 「ガリガリ君の育ての親に本当に聞きたいことをぶつけてみた ～ものづくり ここだけのヒント～」 M.ソリューション代表／赤城乳業株式会社元常務取締役開発本部長 鈴木政次氏- 「エレコムが提案する、次世代型電池～安全性の高い電池が製造業の常識を変える～」 エレコム株式会社 商品開発部 次長 清水光則氏- 「持続可能な車載電池技術開発」 パナソニックエナジー株式会社 副社長執行役員 CTO 渡邊庄一郎氏- 「データを捨てない次世代コンピューティング技術 『可逆計算』が拓く未来」 南山大学 理工学部 電子情報工学科 教授 横山哲郎氏

環境素材・化学

- 「MIの船出を後押しするデクセリアルズの伴走手法 ～過去、現在、未来～」 デクセリアルズ株式会社 オプティカルソリューション事業部 商品開発部 OS開発課（統括係長） 高田善郎氏

メカ設計

- 「設備設計トラブルあるある デジタル活用ができない設計現場の現状」 合同会社MSラボ 代表兼 個人事業ものづくりのススメ 代表 楠拓朗氏- 「おもちゃから広がるミライ、ICOMAの乗り物づくり」 株式会社ICOMA 代表取締役社長／プロダクトデザイナー 生駒崇光氏

組み込み開発＆エレクトロニクス

- 「2026年のプロセッサ展望――『新たな対立軸』を考察する」 株式会社テカナリエ 技術コンサルタント 代表取締役 兼 上席アナリスト 清水洋治氏- 「消費電力はGPU比1000分の1！ Floadiaの超低電力AIチップ技術の現在地」 株式会社Floadia CMO (Chief Marketing Officer) 兼 AIチップ事業部長 米田秀樹氏

サプライチェーンDX

- 「マツダが挑むサプライチェーン構造変革」 マツダ株式会社 常務執行役員 購買・物流・コスト革新担当、生産管理・物流本部長 鷲見和彦氏

スマートファクトリー

- 「味の素グループが実現するスマートファクトリーと生産設備データ標準化への取り組み」 味の素食品株式会社 DX戦略推進部 変革推進グループ長 海老澤明彦氏- 「製造業を取り巻く課題に対する自動化へのアプローチ ～IoT活用の可能性を探る～」 Brain Edge株式会社 代表取締役社長 稲葉清典氏

※プログラムのタイトルや内容は変更になる場合がございます。

プログラム詳細、参加申込はこちら(https://members16.live.itmedia.co.jp/library/OTYwMTI%253D?group=2602_VE2026W&np_source=itm_pressrelease&utm_source=itm_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=20260210)

■「ITmedia Virtual EXPO」について

製造業の最新トレンドと未来のモノづくりを展望する国内最大級のオンライン展示会で、「MONOist」や「EE Times Japan」をはじめとした5つの専門メディアが中心となり、業界が直面している重要課題をテーマ別に深掘りします。各分野の第一人者による基調講演や最新ソリューションの展示を通じて、製造業界での持続可能な成長を実現するためのヒントを提供します。

以上

