【箱根小涌園ユネッサン】2月8日は衆議院議員総選挙！「ユネッサン センキョ割2026」あなたの一票で、おトクに入浴出来ちゃう！

箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：松山 元信 以下：ユネッサン）では、2026年2月8日（日）に投開票が行われる第51回衆議院議員総選挙で投票された方を対象に、水着で遊べる温泉「ユネッサン」がおトクに利用できるセンキョ割「ユネッサン センキョ割2026」を、1月28日（水）より期間限定で実施いたします。

センキョ割とは、投票時に発行してもらえる「投票済証明書」を提示することで、飲食店・小売店・商店街等多くの企業にて割引や特典を受けられるというサービスです。「一般社団法人 選挙割協会」（https://senkyowari.com/）が中心となり、選挙をよりポジティブに捉えられる国民的行事に、そして選挙割文化で社会参加意識向上のきっかけを作る事を目的とし、実施されています。

2月8日（日）に投開票が行われる衆議院議員総選挙。総務省の発表によると、前回2024年10月に 行われた第50回衆議院議員総選挙の投票率は53.85％と低く、10歳代が39.43％、20歳代が34.62％、 30歳代が45.66％と若い世代が特に低い状況です。そこで若年層の利用が多いユネッサンでは、一人でも多くの国民が今回の選挙に関心を抱き投票に行くことを後押しすべく、水着で遊べる温泉「ユネッサン」が通常料金の約28％OFFでご入場いただけるキャンペーン「ユネッサン センキョ割2026」をご用意いたしました。さらに投票率が低いとされる10歳代～30歳代の方は、割引率を引き上げ通常料金の約40％OFFでユネッサンをご利用いただけます。

本企画を通じ、若者からシニアまで幅広い世代の国民一人ひとりの政治への関心度が少しでも高まり、投票所へ足を運ぶきっかけとなれば幸いです。そして投票した後は、日本の未来に期待を寄せながら、おトクにユネッサンをお楽しみください。

「ユネッサン センキョ割2026」 概要

♦内 容：水着で遊べる温泉「ユネッサン」の入場料金が特別料金に！

通常料金 大人(中学生以上)2,500円～ →特別料金1,800円(税込)

⇒10歳代、20歳代、30歳代は1,500円(税込)

こども(3歳以上)1,400円～ →特別料金1,000円(税込)

♦期 間：2026年1月28日（水）～2026年2月28日（土）

♦対象者：第51回衆議院議員総選挙で投票された有権者（期日前投票を含む）

※18歳未満の方は投票された方が同伴に限り上記料金でご利用いただけます（2名様まで有効）

♦利用方法：１.第51回衆議院議員総選挙で投票してください

２.投票済証明書を取得または、投票所の看板と共にご自身のお写真をお撮りください

３.ユネッサンフロントで２.をご提示ください

※10歳代・20歳代・30歳代の方は、併せて年齢がわかるものをご提示ください

◆営業時間：平日 10：00～18：00(最終入場 17：00)

土日祝 9：00～19：00(最終入場 18：00)

箱根小涌園ユネッサンについて

根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や遊休地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークな コンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie