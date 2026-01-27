【箱根小涌園ユネッサン】最新作公開記念！『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』スペシャルイベントをユネッサンにて開催決定！

藤田観光株式会社

2026年元日に開業25周年を迎えた箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：松山 元信 以下：ユネッサン）では、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（公開日：2026年2月27日（金）、以下：映画ドラえもん）の公開を記念したスペシャルイベントを2026年3月7日（土）より開催いたします。

本イベントでは、劇中にてドラえもんたちが冒険する海の世界をイメージしたお風呂やサウナが登場する他、映画の半券をお持ちいただいた方向けに入館料割引（ユネッサン限定アイテム付き）等を実施する予定です。

この春は、世代を超えて愛されるキャラクター「ドラえもん」と、ユネッサンで楽しいひと時をお過ごしください。詳細情報は追って発表いたします。続報を楽しみにお待ちください。

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念スペシャルイベント 開催概要

イベント名：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』 温泉マリンパークinユネッサンリゾート

開催期間：2026年3月7日（土）～2026年5月25日（月）

コンテンツ：タイアップ風呂、タイアップサウナ、キャンペーンなど

※予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

～今後、各コンテンツはニュースリリースや公式 HP・SNS 等で情報を配信いたします。ご期待ください。～

2026年2月27日（金）公開！『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』

【ストーリー】

夏休みにキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちは、ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることに！ひみつ道具の「水中バギー」と「テキオー灯」を使い様々な生き物に出会いながら海底キャンプを楽しむ５人。沈没船を 発見したことをきっかけに、謎の青年・エルと出会う。なんと彼は、海底に広がる〈ムー連邦〉に住む“海底人”だった！陸上人を嫌っている海底人はのび太たちを信用することができない。そんな中、「鬼岩城が・・・活動を始めました！！」との知らせが届く。海底人が恐れる“鬼岩城”とは、一体何なのか・・・？仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！

公式HP URL：https://doraeiga.com/2026/

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi,

Shin-ei, and ADK 2026

箱根小涌園ユネッサンについて

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や遊休地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークな コンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie