札幌国際芸術祭2027 モエレ沼公園会場で展示する3組が決定！

札幌国際芸術祭（SIAF）では、1年後に控えた次回芸術祭・SIAF2027（2027年1月16日～2月21日開催）に向けて準備を進めています。

このたび、 昨年12月に第一弾参加アーティストとして発表したファッションデザイナー・ 中里唯馬、スイスのメディアアートコレクティブ・fragmentin（フラグメンティン）の2組が、モエ レ沼公園会場を舞台に作品を展示することが決定しました。

さらに、日本におけるメディアアートのパイオニア・藤幡正樹がエグゼクティブ・ディレクターを務め、アート＆テクノロジー分野の専門家育成を目指す新たなプロジェクト「藝術と技術の対話（DAT＜Dialogue on Art and Technology>）」が、SIAF2027オフィシャル・パートナーとしてモエレ沼公園会場に参加します。

関連イベント

SIAF2027オープントーク | アーティストと考えるモエレ沼公園の可能性

詳細（公式HP） :https://siaf.jp/press/25174/

fragmentinからメンバーのMarc DUBOIS（マルク・デュボワ）とLaura NIEDER（ローラ・ニーダー）、DATからエグゼクティブ・ディレクターの藤幡正樹が参加し、モエレ沼公園での展示に向けたオープンディスカッションを行います。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130084/table/216_1_7804f766c822b71871bc81e0717d1320.jpg?v=202601270621 ]詳細・申込 :https://siaf.jp/event/25164/

